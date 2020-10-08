【新冠肺炎】本港新增１８宗確診，衞生署警告疫情出現反彈警號

《經濟通通訊社８日專訊》近日疫情出現反彈，本港今日新增１８宗新冠肺炎確診個案，連

續兩日錄得雙位數字，其中有４宗輸入，１４宗本地個案，當中１宗源頭不明。

衞生署署長陳漢儀在疫情記者會上表示，本地疫情加速惡化，社區不少本地個案，過往兩星

期，本地個案由８宗增加至３５宗，源頭不明個案亦由３宗增至１２宗，而本月１－７日，錄得

１２宗不明個案佔比達２０％。本地感染明顯上升，疫情出現反彈警號。



＊「國寶之家」添１１宗確診＊



在今日１４宗本地個案中，有１３宗相關個案，Ｃｈｉｎａ Ｓｅｃｒｅｔ酒吧群組新增一

宗確診，患者９月３０日曾到金馬倫道中心３樓「新鸚鵡」酒吧，有朋友初步確診，累計１０人

染疫；葵涌殘疾院舍「國寶之家」更新增１１宗確診個案，累計１２人染疫。



＊源頭不明病例居北角賽西湖大廈＊



至於１宗源頭不明病例，患者是６５步退休男子，居北角賽西湖大廈６座，平日會到銅鑼灣

ＴＯＷＥＲ ５３５及合和中心的健身中心Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｆｉｒｓｔ Ｈｏｎｇ

Ｋｏｎｇ。

另有４宗輸入性個案，包括一名空中工作者，於１０月５日從俄羅斯抵港；兩名患者分別於

１０月４日及１０月６日從印度抵港，另有一名由突尼斯經土耳其抵港。（ｈｙ）

