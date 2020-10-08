《日入而息》新世界底價投得皇都戲院大廈，政府研究強制檢疫問題

《今天重點》﹡北角皇都戲院大廈，今日進行強拍，由新世界發展以底價４７﹒７６億元投

得，是歷來最高底價的強拍個案。新世界會保留和重塑北角皇都戲院古蹟歷

史面貌，暫未透露發展成本

﹡本港新增１７宗確診，衞生署警告本地疫情疫情出現反彈警號，食衞局局長

陳肇始表示，當局正研究新冠肺炎強制檢疫的法律框架，明白市民有不同的

關注，當局正研究如何平衡。

﹡吉利汽車９月份總銷量按年升１１％，首９個月累計總銷量為８７﹒５５萬

部，按年減少９％，達全年經修訂銷量目標的６６％

﹡駿隆指，年初至今強積金人均賺３７２７元，單計９月則蝕５１３８元

﹡太古附屬太古海洋擬分拆ＳＢＯ於挪威奧斯陸上市



《即日市況》﹡港股力守二萬四關，全日收跌４９點報２４１９３點，成交８７８億



《美元匯價》﹡歐元短線維持低位吸納的策略；歐元最新報１﹒１７５３╱５７，日圓最新

報１０５﹒９９╱１０６﹒００



《公司資訊》﹡中駿集團（０１９６６）９月合同銷售１２０億元人民幣，增長８５％

﹡永耀（０８０２２）欠債３１３６萬元及利息，接獲兩份傳訊令狀

﹡君實生物（０１８７７）旗下單克隆抗體注射液顯示有良好療效

﹡阿里（０９９８８）將推出線下「１元店」，首家體驗店坐標上海

﹡卓越（０６９８９）首日孖展３７２億，超購１１５倍

﹡皇冠環球（００７２７）終止發行債券計劃

﹡盈健醫療（０１４１９）終止業務聯盟協議和認購協議

﹡渣打集團（０２８８８）將在阿聯酋裁員逾百人；渣打完成首宗以

ＨＯＮＩＡ及ＳＯＦＲ定價美元兌港元交叉掉期交易

﹡匯豐完成香港市場首筆ＨＯＮＩＡ及ＳＯＦＲ交叉貨幣掉期

﹡瑞港（０６８１６）簽訂兩項澳門跨海大橋相關合約，共涉１﹒３億元

﹡澳能建設（０１１８３）就酒店建設電動車充電位系統遞交建議

﹡復星醫藥（０２１９６）用於治療新冠肺炎藥物獲美國批准臨床試驗

﹡金地商置（００５３５）９月合約銷售額按年升２４％至約９５億元人民幣

﹡創達科技控股（０１３２２）上市地位下周一起取消

﹡太古附屬太古海洋擬分拆ＳＢＯ於挪威奧斯陸上市

﹡新世界（０００１７）料最快一年完成皇都戲院勘探，未透露發展成本；新

世界投得皇都戲院大廈，盡力保留戲院建築天台桁架



《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）陸金所已就美國上市計劃遞交申請

﹡保利置業（００１１９）首九月銷售額按年升１８％至３４１億元人民幣



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）發３億美元優先票據，票息６﹒０５％

﹡吉利汽車（００１７５）９月份總銷量按年升１１％

﹡寶龍地產（０１２３８）９月份合約銷售按年增長５６﹒１％



《中國要聞》﹡中國一枝獨秀率先復甦，全年或錄最多３％經濟增長

﹡中國經濟邁向合理增長區間，惟「十三五」目標幻滅

﹡五中全會月底召開，除經濟目標外還須關注三點

﹡十一長假全國道路日均客運量按年料降逾３０％

﹡英超向蘇寧旗下ＰＰ體育追討逾２億美元賠償

﹡超級黃金周旅遊復甦八成，機票、火車票訂單增超１倍

﹡銀聯表示十一黃金周前７天網絡交易額同比增６﹒３％

﹡據報中韓兩國央行決定續簽貨幣互換協議

﹡海南免稅購物「雙節」首五日日均攬金逾萬億人幣

﹡晉能集團擬聯合同煤、晉煤等重組打造中國第二大煤企

﹡前美國務卿警告中美須為衝突設界線以免重蹈一戰覆轍

﹡美國國家安全顧問表示中國勿試圖武力收復台灣

﹡印媒刊台灣雙十節廣告，大陸發信警告遵守一中原則

﹡消息指陸金所紐約證交所上市集資２０億至３０億美元

﹡全國首三季超出預警以上洪水河流數量較常年多八成

﹡英國國會報告表示華為與中國共產黨有密切聯繫

﹡報告指假期夜遊人氣旺，相關產品預訂量同比漲２７％

﹡燕京啤酒表示董事長趙曉東涉嫌職務違法被採取留置措施

﹡美團表示十一黃金周首四日電影訂單量較五一增２﹒６倍

﹡國慶檔票房近３７億人幣，為中國影史國慶檔票房第二

﹡十一長假國內實現旅遊收入４６６５億，同比恢復七成



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１２８８７﹒１９點

﹡台積電上月營收按年大增四分一，再創歷史新高



《其他消息》﹡裁判官何俊堯被投訴不公，六宗不成立另兩宗有待上訴

﹡商營浴室及公眾娛樂場所資助計劃今起接受申請

﹡美資股票資訊網Ｍｏｔｌｅｙ Ｆｏｏｌ結束香港業務

﹡Ｇｒａｂｏｗｓｋｉ獲委任為財務匯報局行政總裁

﹡金管局表示９月底外匯儲備資產增加３４億美元

﹡胡志偉稱若容許大灣區港人投票，難以核實投票資格

﹡地政總署表示第三季共批１０份住宅項目預售樓花同意書

﹡北角皇都戲院大廈強拍，新世界底價４７﹒７６億投得

﹡第一太平戴維斯陳超國稱皇都戲院大廈成交價屬市價

﹡旅發局推統一防疫指引認證，資助業界抗疫

﹡黃金周首七日到訪澳門旅客按年跌８５﹒７％

﹡致同表示受疫情影響約１８％遭核數師質疑公司無須停牌

﹡駿隆表示年初至今強積金人均賺３７２７元，單計９月蝕５１３８元



《新冠肺炎》﹡本港新增１８宗確診，衞生署警告疫情出現反彈警號

﹡陳漢儀稱４６間普通科門診派發檢測包的時間將延長

﹡金融時報表示阿斯利康或預測明年７月疫情才結束

﹡袁國勇籲公眾提早進入嚴密戒備，梁卓偉促收緊措施

﹡高盛表示疫情對美國經濟的傷害遠未及市場預期嚴重

﹡陳肇始稱當局正研究強制檢測法律框架

﹡禮來申請血清藥作緊急治療，特朗普指再生元藥物有效

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