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即市新聞

09/10/2020 07:50

《油金掠影》油產減油價收漲逾３％，憧憬新刺激措施金價微升

　　《經濟通通訊社９日專訊》由於受風暴吹襲墨西哥灣，及沙特阿拉伯和挪威油產或減少，油
價於周四由跌轉升逾３％。布油收漲３﹒２％至４３﹒３４元（美元﹒下同）；美國原油收升３
﹒１％至４１﹒１９元。
　　據報指沙特阿拉伯正考慮改變明年初油組（ＯＰＥＣ）增產計劃，致油價於午市大漲。北海
油工人罷工或致更多生產中斷，石油公司與勞工官員指他們將於周五會見國家任命的調解人，而
雙方希望以此結束帶動挪威油產大減約２５％的罷工。而於墨西哥灣的颶風料將增強為三級風暴
，近１５０萬桶原油日產被暫停。

＊憧憬新刺激措施出台，金價微揚惟未破千九美元＊

　　由於美國總統大選形勢不明，而市場亦憧憬新刺激措施出台帶動通脹，金價於周四微升。現
貨金曾漲０﹒１％至每盎司１８８９﹒５元，現時報１８９７﹒４５元；而美國黃金期貨則收漲
０﹒２％至１８９５﹒１元。
　　值得留意的是，周四公布的美國上周初請失業金人數有所減少，但仍處於高位。而金價今年
至今已上漲２４％。
　　貴金屬方面，白銀曾跌０﹒１％至２３﹒８１元，現時報２３﹒９６元；鈀金曾升２％至每
盎司２３９９﹒３１元，現報２３８８﹒５元。（ｊｃ）

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