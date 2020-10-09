《油金掠影》油產減油價收漲逾３％，憧憬新刺激措施金價微升

《經濟通通訊社９日專訊》由於受風暴吹襲墨西哥灣，及沙特阿拉伯和挪威油產或減少，油

價於周四由跌轉升逾３％。布油收漲３﹒２％至４３﹒３４元（美元﹒下同）；美國原油收升３

﹒１％至４１﹒１９元。

據報指沙特阿拉伯正考慮改變明年初油組（ＯＰＥＣ）增產計劃，致油價於午市大漲。北海

油工人罷工或致更多生產中斷，石油公司與勞工官員指他們將於周五會見國家任命的調解人，而

雙方希望以此結束帶動挪威油產大減約２５％的罷工。而於墨西哥灣的颶風料將增強為三級風暴

，近１５０萬桶原油日產被暫停。



＊憧憬新刺激措施出台，金價微揚惟未破千九美元＊



由於美國總統大選形勢不明，而市場亦憧憬新刺激措施出台帶動通脹，金價於周四微升。現

貨金曾漲０﹒１％至每盎司１８８９﹒５元，現時報１８９７﹒４５元；而美國黃金期貨則收漲

０﹒２％至１８９５﹒１元。

值得留意的是，周四公布的美國上周初請失業金人數有所減少，但仍處於高位。而金價今年

至今已上漲２４％。

貴金屬方面，白銀曾跌０﹒１％至２３﹒８１元，現時報２３﹒９６元；鈀金曾升２％至每

盎司２３９９﹒３１元，現報２３８８﹒５元。（ｊｃ）

