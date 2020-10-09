《新股掛牌》雲頂新耀首掛開報７０﹒５５元，較招股價高逾２８％

《經濟通通訊社９日專訊》雲頂新耀（０１９５２）今日首掛，開報７０﹒５５元，較招股

價５５元高出２８﹒２７％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺７７７５元。

該股公開發售獲超額認購６５３﹒４倍，一手中籤率２％。（ｅｄ）

