《新股掛牌》雲頂新耀首掛開報７０﹒５５元，較招股價高逾２８％

《經濟通通訊社９日專訊》雲頂新耀（０１９５２）今日首掛，開報７０﹒５５元，較招股
價５５元高出２８﹒２７％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺７７７５元。
該股公開發售獲超額認購６５３﹒４倍，一手中籤率２％。（ｅｄ）
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