《華爾街內望》市場續憧憬國會達成部分刺激方案，道指漲１２２點

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普最新言論提振市場，繼續續憧憬國會達成部分刺

激方案，美股周四（８日）收高。

道指漲１２２點或０﹒４３％，報２８４２５點。標指漲２７點或０﹒８％，報３４４６點

。納指漲５６點或０﹒５％，報１１４２０點。

特朗普最新接受霍士新聞訪問時表示，與國會就新一輪紓困方案的磋商已經重啟，並很有可

能達成協議，但他沒有透露可能達成協議的其他細節，及後白宮發言人亦強調特朗普希望通過新

紓困方案。

美國眾議院議長佩洛西表示，幫助航空公司的紓困方案事關國家安全，只有在保證立法者將

努力制定一項更全面的援助議案下，才能在國會獲得通過。

最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數僅輕微下降，表明勞動力市場在幫助數千萬因

疫情而失業的人重返工作上沒有取得新進展。

另外最新民意調查顯示，拜登在佛羅里達州領先特朗普，而兩人在亞利桑那州勢均力敵。

板塊方面，能源股跟隨油價跳漲３﹒８％，道瓊斯航空股指數跳升１﹒６％，延續近期漲勢

。個股方面，ＩＢＭ漲６％，公司宣布將分拆兩間公司，標誌公司從傳統業務向多元化、雲計算

轉型。資產管理公司Ｅａｔｏｎ Ｖａｎｃｅ飆升４８﹒１％，大摩以約７０億美元提出收購。

美國十年期國債收益率由上日高位０﹒７８５％，跌至０﹒７６６％。（ａｌ）

