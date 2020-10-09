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即市新聞

09/10/2020 10:59

《出旗制勝－麥穎儀》阿里逆市升，吼購２６３６０╱沽２５９８９

　　《出旗制勝》恆指昨日（８日）打破４連升，高開２０點後立即調頭向下，早段最多跌
２２１點。午後跌幅收窄，全日跌５０點，報２４１９３點，仍然穩守二萬四關口，但大市成交
金額僅８７８億，不足９００億元。恆指成分股成交額排名前三股份有阿里（０９９８８）
４９﹒５億，騰訊（００７００）４３﹒４億及小米（０１８１０）４０﹒５億。
　　昨日大型科網股普遍回落，阿里可以逆市向好，股價再次見到１個月高位，收報２８９﹒６
元，而周五高開之後一度突破歷史高位，最高曾見２９２﹒４收報２８９﹒６元。螞蟻集團在港
上市的消息令市場投資情緒高漲，阿里巴巴有望受惠，投資者如看好，投資者如看好，或可留意
阿里購２６３６０，行使價３５０元，實際槓桿６﹒２倍，引伸波幅４２﹒７％，換股比率
１００兌１，２０２１年０３月３０日到期。
　　不過，亦有報道指美國政府正研究對中資支付平台作出限制措施，當中包括阿里旗下螞蟻集
團。而輪證資金流方面，阿里前日為十大淡倉流入好倉流出的股份。投資者如看淡，或可留意阿
里沽２５９８９，行使價２６０﹒１８元，實際槓桿６﹒１倍，引伸波幅４６﹒７％，換股比率
１００兌１，２０２１年０１月１１日到期。
　　保險版塊昨日普遍逆市靠穩，當中平保（０２３１８）則可以逆市升０﹒４％，報８０﹒３
元。平保作為前日十大好倉流入的股份，將會於本月底公布第三季業績。憧憬新冠肺炎在國內的
影響漸趨緩和，而投資者如看好想提前部署業績期，或可留意平保購２７７０３，行使價
８９﹒８４元，實際槓桿２０﹒３倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率１０兌１，２０２０年
１２月０２日到期。相反，投資者如看淡，或可留意平保沽２６２５８，行使價７０﹒７５元，
實際槓桿１２﹒１倍，引伸波幅３０﹒１％，換股比率１０兌１，２０２１年０１月０４日到期
。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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