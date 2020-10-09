《運籌帷幄－梁業豪》回顧近期港股表現

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。回顧近期港股的表現，明顯落後於美股。市況愈來愈淡，全期

好淡指標（ＢＢＩ）曾一度跌至非常低的水平，代表淡友大戶全面控制大局，好友只得且戰且退

。市況確曾呈現急挫，惟低位未見主動沽盤積極跟進，跌勢因而得告喘定。ＷＢＲ分析系統早前

指示中線投資者實際持貨量下調至０％，並於一段不短的時間內提示入市補貨，情況並不常見。

一般而言，ＷＢＲ分析系統指示中線投資者全資持貨的時候，港股的升浪已經近頂；即使升

勢不正式逆轉，調整市況亦迫在眉睫。另一方面，ＷＢＲ分析系統指示中線投資者全持現金後，

市況多會於低位徘徊多一段時間，打穩基礎後才正式回升。箇中道理其實不難理解，於升浪頂急

於沽貨套利者多，於跌浪底急於入市補貨賣空倉者少。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

