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即市新聞

09/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》回顧近期港股表現

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。回顧近期港股的表現，明顯落後於美股。市況愈來愈淡，全期
好淡指標（ＢＢＩ）曾一度跌至非常低的水平，代表淡友大戶全面控制大局，好友只得且戰且退
。市況確曾呈現急挫，惟低位未見主動沽盤積極跟進，跌勢因而得告喘定。ＷＢＲ分析系統早前
指示中線投資者實際持貨量下調至０％，並於一段不短的時間內提示入市補貨，情況並不常見。
　　一般而言，ＷＢＲ分析系統指示中線投資者全資持貨的時候，港股的升浪已經近頂；即使升
勢不正式逆轉，調整市況亦迫在眉睫。另一方面，ＷＢＲ分析系統指示中線投資者全持現金後，
市況多會於低位徘徊多一段時間，打穩基礎後才正式回升。箇中道理其實不難理解，於升浪頂急
於沽貨套利者多，於跌浪底急於入市補貨賣空倉者少。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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