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09/10/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》淡友不與官爭

　　《缸邊隨筆》俗謂：「窮不與富敵，富不與官爭」。今時金融市場就要改為「淡友不與官爭
」，結論是：在１１月３日美國大選前，不要妄想造淡美股，因為美股升，是特朗普箍選票的一
個重要策略，在紐約聯儲局下的Ｐｌｕｎｇｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｔｅａｍ（ＰＰＴ），
定會為美股牛，保駕護航。
　
　　先要有幾個認識：
　
　　（１）特朗普對美股升跟他選情關係，十分看重。
　
　　（２）在紐約聯儲局下，有個小組，專門為美股市保駕護航，《Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ
ｏｎ　Ｐａｒａｄｅ》曾有文介紹過，請看　Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｆｅｄ’ｓ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｐｌｕｎｇｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｔｅａｍ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗａｌｌｓｔｒｅｅｔｏｎｐａｒａｄｅ﹒ｃｏｍ╱２０２０╱０５╱ｍｅｅ
ｔ－ｔｈｅ－ｆｅｄｓ－ｇｌｏｂａｌ－ｐｌｕｎｇｅ－ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ－ｔｅａｍ╱
　
　　美國時間（下同）１０月６日，特朗普衰多口，話不會跟民主黨再談刺激經濟方案，昨日本
欄已刊載過，美國立即勁跌，翌日後ＰＰＴ入市，被沽的股立即反彈。
　
　　由於民主黨又講可以將他們的經濟刺激方案斬件推出，即是市場盼水之情可濟，政府又派錢
，故債市受壓，債息上升，美匯便跌（美元供應多了）。
　
　　所以，美股在１１月３日選舉塵埃未落之前，任何想沽美股的淡友，都會慘被殺戮。
　
＊港股企穩２４５才可脫困＊
　
　　在選舉之後，無論是哪一個做總統，他們仍要保住美股，ＰＰＴ也一定會救市，但力度可能
會省點，因為托市，不是長遠之策，股價要升是靠自身的盈利而不是外力，不過這已是後話，到
１１月３日之後再說。
　
　　美股有他們的ＰＰＴ，Ａ股也有社保等的國家隊，但只有港股沒有任何的官方隊去撐，所以
港股投資者不宜過分憧憬美股或Ａ股的好景，可以拉港股一把，要自己看好港股的攻防線。基本
上，如今天或下周失２４０，港股要下試２３１至２１３，只有上企穩２４５，港股才可望脫困
。《資深投資者　石鏡泉》
　　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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