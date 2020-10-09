《缸邊隨筆－石鏡泉》淡友不與官爭

《缸邊隨筆》俗謂：「窮不與富敵，富不與官爭」。今時金融市場就要改為「淡友不與官爭

」，結論是：在１１月３日美國大選前，不要妄想造淡美股，因為美股升，是特朗普箍選票的一

個重要策略，在紐約聯儲局下的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ（ＰＰＴ），

定會為美股牛，保駕護航。



先要有幾個認識：



（１）特朗普對美股升跟他選情關係，十分看重。



（２）在紐約聯儲局下，有個小組，專門為美股市保駕護航，《Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ

ｏｎ Ｐａｒａｄｅ》曾有文介紹過，請看 Ｍｅｅｔ ｔｈｅ Ｆｅｄ’ｓ Ｇｌｏｂａｌ

Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗａｌｌｓｔｒｅｅｔｏｎｐａｒａｄｅ﹒ｃｏｍ╱２０２０╱０５╱ｍｅｅ

ｔ－ｔｈｅ－ｆｅｄｓ－ｇｌｏｂａｌ－ｐｌｕｎｇｅ－ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ－ｔｅａｍ╱



美國時間（下同）１０月６日，特朗普衰多口，話不會跟民主黨再談刺激經濟方案，昨日本

欄已刊載過，美國立即勁跌，翌日後ＰＰＴ入市，被沽的股立即反彈。



由於民主黨又講可以將他們的經濟刺激方案斬件推出，即是市場盼水之情可濟，政府又派錢

，故債市受壓，債息上升，美匯便跌（美元供應多了）。



所以，美股在１１月３日選舉塵埃未落之前，任何想沽美股的淡友，都會慘被殺戮。



＊港股企穩２４５才可脫困＊



在選舉之後，無論是哪一個做總統，他們仍要保住美股，ＰＰＴ也一定會救市，但力度可能

會省點，因為托市，不是長遠之策，股價要升是靠自身的盈利而不是外力，不過這已是後話，到

１１月３日之後再說。



美股有他們的ＰＰＴ，Ａ股也有社保等的國家隊，但只有港股沒有任何的官方隊去撐，所以

港股投資者不宜過分憧憬美股或Ａ股的好景，可以拉港股一把，要自己看好港股的攻防線。基本

上，如今天或下周失２４０，港股要下試２３１至２１３，只有上企穩２４５，港股才可望脫困

。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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