《盤後部署》港股反彈仍視乎疫情，短期２４５００點仍有阻力

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股高收，市場對於美國政府推出小型刺激經濟計劃有一定

程度憧憬，惟港股今早高開低走，其中有酒店爆發小型群組感染，港大教育袁國勇指已邁向第四

波疫情，分析擔心有機會再關閉酒吧及加強防疫措施，港股氣氛薄弱。昨日（８日）急升的手機

股全面下挫，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）跌近３％；地產股同樣受疫情消息影響

回吐，九置（０１９９７）、新世界（０００１７）跌近２％。最終恆指收報２４１１９，跌

７４點或跌０﹒３１％，主板成交１１２５﹒４７億元。國企指數報９６１７，跌６點或跌

０﹒０７％。恆生科技指數報７５０３，跌７點或跌０﹒１０％。

內地Ａ股十一黃金周後首日復市氣氛旺盛，上證綜合指數報３２７２，升５４點或升１﹒６

８％，成交２６４１﹒７１億元人民幣。深證成分指數報１３２８９，升３８１﹒８１點或升

２﹒９６％，成交４４７０﹒９４億元人民幣。



＊國基會：封鎖政策令經濟衰退僅短期成本＊



美國達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，他預計今年美國經濟將會萎縮２﹒５％，經濟反彈可能要

推遲到２０２２年至２０２３年。他預測，由於政府財政援助，家庭收入及支出都會表現強勁，

但如果不延長財政援助，美國ＧＤＰ將有機會大幅下挫。在這場公共衛生危機中，他認為需要儘

量避免經濟出現永久創傷，特別就業市場方面。而美聯儲沒有可替代的財政政策工具。

國際貨幣基金組織發表名為「世界經濟展望」報告提及，數據表明疫情期間政府的封鎖政策

成功地降低感染率，雖然加快了經濟衰退，但這只是短期成本，而當感染率降低，減少了人們由

於擔心感染而疏離社會，因此可能導致更快的經濟復復甦。而經濟學家弗朗切斯科．格里戈里同

樣認為，戴口罩、擴大測試範圍和追踪接觸者等政策，皆可降低經濟成本，從而加快經濟復甦。



＊恆指多條移動平均向上，好友極力反撲＊



美股走勢造好，道指連升兩日累漲６５０點，似乎快將突破頸線，因此還要觀望走勢。港股

恆指與道指走勢類近，惟仍要看疫情會否有反彈跡象，但不少專家指出，秋涼後新冠肺炎感染人

數將有很大機會反彈，加上本港食店酒吧未有嚴格緊守規則，情況令人憂慮。分析相信本港經濟

未必能再度承受起食店、酒吧關閉，假如商店大規模結業，很大機會影響到港股情緒，因此大市

下周走勢仍視乎疫情會否持續雙位數反彈。恆指短期相信仍在２４０００點至２４５００點上下

之間浮動，但從多條移動平均看出有曲線向上走勢，相信好友反撲力度頗大，投資者可多加留意

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