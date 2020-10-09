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即市新聞

09/10/2020 16:45

《盤後部署》港股反彈仍視乎疫情，短期２４５００點仍有阻力

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股高收，市場對於美國政府推出小型刺激經濟計劃有一定
程度憧憬，惟港股今早高開低走，其中有酒店爆發小型群組感染，港大教育袁國勇指已邁向第四
波疫情，分析擔心有機會再關閉酒吧及加強防疫措施，港股氣氛薄弱。昨日（８日）急升的手機
股全面下挫，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）跌近３％；地產股同樣受疫情消息影響
回吐，九置（０１９９７）、新世界（０００１７）跌近２％。最終恆指收報２４１１９，跌
７４點或跌０﹒３１％，主板成交１１２５﹒４７億元。國企指數報９６１７，跌６點或跌
０﹒０７％。恆生科技指數報７５０３，跌７點或跌０﹒１０％。
　　內地Ａ股十一黃金周後首日復市氣氛旺盛，上證綜合指數報３２７２，升５４點或升１﹒６
８％，成交２６４１﹒７１億元人民幣。深證成分指數報１３２８９，升３８１﹒８１點或升
２﹒９６％，成交４４７０﹒９４億元人民幣。

＊國基會：封鎖政策令經濟衰退僅短期成本＊

　　美國達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，他預計今年美國經濟將會萎縮２﹒５％，經濟反彈可能要
推遲到２０２２年至２０２３年。他預測，由於政府財政援助，家庭收入及支出都會表現強勁，
但如果不延長財政援助，美國ＧＤＰ將有機會大幅下挫。在這場公共衛生危機中，他認為需要儘
量避免經濟出現永久創傷，特別就業市場方面。而美聯儲沒有可替代的財政政策工具。
　　國際貨幣基金組織發表名為「世界經濟展望」報告提及，數據表明疫情期間政府的封鎖政策
成功地降低感染率，雖然加快了經濟衰退，但這只是短期成本，而當感染率降低，減少了人們由
於擔心感染而疏離社會，因此可能導致更快的經濟復復甦。而經濟學家弗朗切斯科．格里戈里同
樣認為，戴口罩、擴大測試範圍和追踪接觸者等政策，皆可降低經濟成本，從而加快經濟復甦。

＊恆指多條移動平均向上，好友極力反撲＊

　　美股走勢造好，道指連升兩日累漲６５０點，似乎快將突破頸線，因此還要觀望走勢。港股
恆指與道指走勢類近，惟仍要看疫情會否有反彈跡象，但不少專家指出，秋涼後新冠肺炎感染人
數將有很大機會反彈，加上本港食店酒吧未有嚴格緊守規則，情況令人憂慮。分析相信本港經濟
未必能再度承受起食店、酒吧關閉，假如商店大規模結業，很大機會影響到港股情緒，因此大市
下周走勢仍視乎疫情會否持續雙位數反彈。恆指短期相信仍在２４０００點至２４５００點上下
之間浮動，但從多條移動平均看出有曲線向上走勢，相信好友反撲力度頗大，投資者可多加留意
相關重磅股。（ｕｌ）

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