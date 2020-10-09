《外地經濟》美國上周首次申領失業救濟金人數達８４萬，微遜預期

《經濟通通訊社９日專訊》美國勞工部周四（８日）公布，上周首次申請失業救濟金人數按

周減少９０００人至達８４萬人，微遜市場預期８２萬人。

而美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值按周減少逾１﹒３萬人至８５﹒７萬人。

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