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即市新聞

09/10/2020 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》炒賣衍生權證與牛熊證的小貼士

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科
技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
瑞聲科技（０２０１８）、阿里健康（００２４１）與中國恆大（０３３３３），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選高鑫零售（０６８０８）、網易（０９９９９）與中國財險（０２３２８）。
　　買賣衍生權證與牛熊證的投機者不少，但他們多抱著以小博大的賭博心態應市。筆者所見，
他們很多都並不懂得炒賣這些衍生工具的技巧，只集中研究其價格的表現與成交量的變化。其實
，買賣衍生權證和牛熊證時，我們主要參考的應為其相關資產的圖表，時段為５分鐘圖至日線圖
（短線投機）和１分鐘圖至小時圖（超短線投機）；至於衍生權證與牛熊證本身的圖表（從
Ｔｉｃｋ圖至年線圖），筆者一張都不會參考。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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