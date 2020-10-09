《談國論企－黎偉成》城鎮儲戶就業收入穩支出審慎

《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，城鎮儲戶的就業及收入於

２０２０年三季度無疑有改善，惟支出的意願仍然相對審慎，顯然受困境內的經濟尚未完全、全

面復甦，更深憂環球的新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫續大流行、經濟反覆衰退，相信以個人消

費、投資為主的內需在未來一般時間能夠穩定漸進的提升，該是相當難得的發展態勢也。



＊就業預期要到四季度始跌轉略擴＊



來自中國人民銀行發布的《２０２０年三季度城鎮儲戶問卷調查報告》，內地城鎮儲戶的生

活情況續保持穩步向好的良生發展趨勢，特別是（一）就業情況，似有加大改善力度的傾向。即

使（１）就業「感受」指數於２０２０年三季度較上季度高２﹒２個百分點，而僅達３９﹒７，

和低於臨界點５０凡１０﹒３個百分點之普，惟（２）對下一季度的就業「預期」指數，則高達

５０﹒４，稍為高於臨界點，和處於溫和擴張良態，反映出居民對尤其是就業為主的經濟社會發

展前景感到信心和樂觀。

此情可說明：國家精準有力控疫和穩步有序的復工復產復商復市，使社會經濟於二、三季度

不斷復甦，挺企業、保就業、促增收的政策和策略，取得預期良性的效益。但以美國和歐洲為主

的環球疫情和經濟情況仍然每況越下，且惡疫有可能出現新一波的肆虐和擴散，依賴外需的工業

、服務業出口前景難有寄望，中國內需尚可。

回頭再談就業「感受」指數，於２０２０年三季度仍處於相對較大收縮水平之因，乃居民認

為「形勢嚴峻、就業難」、「看不準」者，佔比達３９﹒５％，可見就業情況仍存在頗不少困擾

；此亦可印證於，認為「一般」者佔４８﹒３％，和「形勢較好，就業容易」僅佔１２﹒２％。

（二）收入感受指數，於２０２０年三季度達４９﹒３，較上季大幅上升３﹒２個百分點，

距臨界點僅０﹒７個百分點，即屬輕微收縮而快要達擴張的關鍵階段，其中認為收入「基本不變

」的居民佔６７﹒１％，「增加」者有１５﹒８％，二者合起來達８２﹒９％，故認為「減少」

者只佔１７﹒１％，乃相當不錯的發展形態。

居民的各種各樣開支，仍然相當審慎，並可見之於（三）消費、儲蓄和投資意願指數中之（

Ｉ）傾向於「更多儲蓄」的居民，佔比居然高達５０﹒２％，即儲蓄率逾一半，和（ＩＩ）傾向

於「更多消費」的居民，佔比只為２３﹒５％，不及四分之一。是為不大良好的社會現象，但這

是中國長期以來的經濟社會結構與形態，如能夠得以改變，特別是以供給側改革為主的內需政策

發揮到更大的功效，則中國的經濟有更大的爆升能量。

（ＩＩＩ）傾向於‘更多投資’者，略逾四分一而為２６﹒１％，即使比上一個季度增加２

﹒３個百分點，但看前三位的投資項目，便可見相當保守：（ｉ）於銀行、證券、保險公司理財

產品位比４７﹒５％，即幾達一半，（ｉｉ）於基本信托產品佔２４﹒４％，而（ｉｉｉ）於股

票１６﹒９％。

同樣保守者為（四）居民於未來三個月增支主要為教育和醫療保健，合共佔５９％。



＊儲蓄佔半可刺激釋放促經濟快增＊



絕對不可忽視者，為（五）居民對下一個季度（即２０２０年四季度）的物價預期指數為

６２﹒２，較三季度之數提升３﹒９個百分點，其中預期「上升」者佔２９﹒７％，約近三成，

加上「基本不變」者佔５０﹒３％，合共整整八成，對商品價格的看法普見審慎，此為多留現金

和減少消費、投資之重要原因也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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