《午市前瞻》Ａ股升幅遜預期，港股料短線２４６００點遇阻力

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數齊揚，且Ａ場今早復市表現理想，港股今早高

開１５０點至２４３４３點半日高位，惟隨後港股突回吐並由升轉跌，一度倒跌７８點報２４１

１４，之後主要在２４２００點水平橫行，最終半日收報２４２１６點，升２２點或升０﹒０９

％，主板成交６４２﹒９３億元。國企指數報９６７０點，升４６點或升０﹒４８％。恆生科技

指數報７５７５點，升６４點或升０﹒８６％。

Ａ場方面首日復市表現理想，上證綜合指數報３２７８點，升６０點或升１﹒８９％，成交

１７２３﹒２９億元人民幣。深證成分指數報１３３１９點，升４１２點或升３﹒１９％，成交

２９１２﹒２７億元人民幣。

重磅股方面，表現最好為騰訊（００７００）揚１﹒３１％，報５４２元；建行（００９３

９）升０﹒２％，報５﹒０３元；港交所（００３８８）跌０﹒２６％，報３７６﹒８元，惟匯

控（００００５）跌０﹒１６％，報３１﹒３５元；友邦（０１２９９）軟１％，報７９﹒２元

。



＊中金看淡澳門博彩收入賭股軟，澳博跌近２％＊



中金料十月首周澳門博彩收入跌近７６％，賭股續軟。澳博（００８８０）挫１﹒８２％，

報８﹒６３元；金沙中國（０１９２８）軟１﹒５５％，報２８﹒５５元；美高梅（０２２８２

）跌１﹒０５％，報９﹒４元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒１７％，報１１﹒８６元；銀娛

（０００２７）跌０﹒９５％，報５２﹒３元。

光伏股見獲利盤，福萊特玻璃（０６８６５）跌１１﹒１５％，報２５﹒１元；信義光能（

００９６８）挫９﹒７４％，報１３﹒７２元；而信義能源（０３８６８）走低１３﹒１８％，

報４﹒２８元；陽光能源（００７５７）軟６﹒６７％，報０﹒２１元；協鑫新能源（００４５

１）跌８﹒７％，報０﹒１４７元。

由於颶風吹襲墨西哥灣石油生產區，令該區八成石油生產設施停頓，且沙特阿拉伯或要求油

組推遲增產消息，支撐國際油價隔晚反彈逾３％。而今早三桶油向上，中石化（００３８６）升

０﹒３２％，報３﹒１８元；中石油（００８５７）揚０﹒４４％，報２﹒２８元；中海油（０

０８８３）微升０﹒１３％，報７﹒６６元。而中海油服（０２８８３）升０﹒８７％，報５﹒

８元；Ｆ三星原油期（０３１７５）揚１﹒３９％，報２﹒７７８元。



＊手機股經連日炒作回吐，富智康跌逾４％＊



受蘋果出新手機的消息影響，近日手機股亦有炒作，惟今早該板塊有所回吐。富智康（０２

０３８）挫４﹒２４％，報１﹒１３元；鴻騰（０６０８８）軟３﹒３６％，報３﹒１６元；手

機孖寶瑞聲（０２０１８）下行１﹒６３％，報４５﹒１５元；舜宇（０２３８２）跌１﹒９３

％，報１２６﹒７元。惟高偉電子（０１４１５）上升５﹒３６％，報５﹒９元；比亞迪電子（

００２８５）漲２﹒０６％，報４２﹒１元。

科指股普遍跑贏大市，當中ＡＴＭＸＪ全面向上，除了騰訊升逾１％外，阿里巴巴（０９９

８８）升０﹒８３％，報２９２元，盤中見２９３元上市新高；小米集團（０１８１０）升２﹒

４％，報２１﹒３５元；美團點評（０３６９０）升４﹒２％，報２７８元；京東集團（０９６

１８）升０﹒９８％，報３０８元。

運輸及重機走軟，中車時代電氣（０３８９８）軟４﹒９４％，報２８﹒８５元；中國重汽

（０３８０８）跌３﹒３８％，報２０元；中國中車（０１７６６）跌２﹒７４％，報３﹒２元

；濰柴動力（０２３３８）軟２﹒０４％，報１６﹒３元；中船防務（００３１７）跌３﹒５１

％，報８﹒５３元。

內需餐飲回吐，海底撈（０６８６２）下行３﹒４％，報５９﹒７元；頤海國際（０１５７

９）跌３﹒０４％，報１２１﹒４元；天韻國際（０６８３６）軟３％，報０﹒９７元；周黑鴨

（０１４５８）跌２﹒５１％，報８﹒５４元；中糧肉食（０１６１０）下行２﹒２％，報２﹒

６７元；呷哺呷哺（００５２０）跌３﹒２２％，報１０﹒８２元。（ｊｃ）



＊彭偉新：中金博彩數據料貼近現實，銀娛、澳博宜沽＊



港股昨日呈高開低走格局，今日在美國國會重新開始談判新一輪紓困方案、美股三大指數高

收的情況下，大市表現仍然反覆。京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，港股反

彈至現水平，美股消息已難再有力提振港股，加上市場原先預期Ａ股復市的升幅比現時大。他續

稱，預期恆指仍要區間上落一段時間，阻力位於五十天線附近，即２４６００點，支持位於十天

線，即２３７００點，並認為恆指到明年升幅仍會繼續受限。

黃金周首七日到訪澳門的旅客人次按年跌８５﹒７％。中金則預計，期內日均博彩收入按年

下滑近７６％。彭偉新表示，中金的預測可能和最終數字相去無幾，之前受惠酒店訂房量消息，

市場對黃金周賭業表現有較高期望。銀娛和澳博因不受中美消息拖累，股價已反映利好因素，稱

上述兩股已經到價。（ｎｓ、ｊｃ）

