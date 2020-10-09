《美元走勢－羅明立》受負利率預期壓抑，紐元０﹒６６２０可沽

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒０３ １０５﹒８１ １０５﹒９４

歐元╱美元 １﹒１７８１ １﹒１７５７ １﹒１７７５

英鎊╱美元 １﹒２９５６ １﹒２９３６ １﹒２９５２

美元╱瑞郎 ０﹒９１７２ ０﹒９１５１ ０﹒９１５２

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數為８４萬人，按周減少９０００

人，但仍高於市場預期；至於過去４周首次申領失業救濟人平均８５﹒７萬。另外，美國總統特

朗普表示，國會重新開始討論新一輪紓困方案，市場憧憬方案能夠取得進展。新方案包括航空業

援助之外，亦會研究每人派發１２００美元，談判重啟令市場氣氛向好，帶動美股三大指數造好

，市場恐慌情緒降低，美元受壓。美匯指數初步支持位於９３﹒３０，後市視乎美國是否能夠順

利通過新一輪的紓困方案，倘若美匯指數失守９３﹒３０水平，將增加下行風險。

新西蘭１０月ＡＮＺ商業信心指數初值改善至負１４﹒５，為連續第２個月改善，較前月大

幅收窄１４個指數點。期內，業務活動前景指標初值進一步改善至重現正值，由９月負５﹒４，

續彈至３﹒６，反映當地營商環境改善。不過，新西蘭央行資深經濟學家Ｄｏｕｇ Ｓｔｅｅｌ

表示，央行現正在「積極研究」負利率政策，言論增強市場對央行將實施負利率的預期，短期壓

抑紐元的表現。技術走勢上，紐元正在形成頂部阻力，０﹒６６２０╱６０為阻力區，估計後市

會受壓向下，可於０﹒６６２０沽出紐元，目標０﹒６５２０，以０﹒６６６０為止損，若跌破

０﹒６５將進一步走低。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０５﹒９０ １０６﹒７０ １０５﹒６５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７３０ １﹒１８３０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 沽出紐元 ０﹒６６２０ ０﹒６５００ ０﹒６６６５

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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