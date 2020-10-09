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即市新聞

09/10/2020 15:28

《美元走勢－羅明立》受負利率預期壓抑，紐元０﹒６６２０可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０３　　　１０５﹒８１　　　１０５﹒９４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８１　　　１﹒１７５７　　　１﹒１７７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５６　　　１﹒２９３６　　　１﹒２９５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７２　　　０﹒９１５１　　　０﹒９１５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數為８４萬人，按周減少９０００
人，但仍高於市場預期；至於過去４周首次申領失業救濟人平均８５﹒７萬。另外，美國總統特
朗普表示，國會重新開始討論新一輪紓困方案，市場憧憬方案能夠取得進展。新方案包括航空業
援助之外，亦會研究每人派發１２００美元，談判重啟令市場氣氛向好，帶動美股三大指數造好
，市場恐慌情緒降低，美元受壓。美匯指數初步支持位於９３﹒３０，後市視乎美國是否能夠順
利通過新一輪的紓困方案，倘若美匯指數失守９３﹒３０水平，將增加下行風險。
　　新西蘭１０月ＡＮＺ商業信心指數初值改善至負１４﹒５，為連續第２個月改善，較前月大
幅收窄１４個指數點。期內，業務活動前景指標初值進一步改善至重現正值，由９月負５﹒４，
續彈至３﹒６，反映當地營商環境改善。不過，新西蘭央行資深經濟學家Ｄｏｕｇ　Ｓｔｅｅｌ
表示，央行現正在「積極研究」負利率政策，言論增強市場對央行將實施負利率的預期，短期壓
抑紐元的表現。技術走勢上，紐元正在形成頂部阻力，０﹒６６２０╱６０為阻力區，估計後市
會受壓向下，可於０﹒６６２０沽出紐元，目標０﹒６５２０，以０﹒６６６０為止損，若跌破
０﹒６５將進一步走低。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０５﹒９０　　　１０６﹒７０　　　１０５﹒６５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１８３０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　沽出紐元　　０﹒６６２０　　　０﹒６５００　　　０﹒６６６５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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