《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局注入２０﹒１５億港元

《經濟通通訊社９日專訊》港匯持續強勢，再次觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局承接２
﹒６億美元沽盤，向市場注入２０﹒１５億港元。香港銀行體系總結餘將於下周二（１３日）增
加至２７７０﹒４８億港元。
港元匯價最新報７﹒７５０１兌一美元。（ｓｋ）
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