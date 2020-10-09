《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局注入２０﹒１５億港元

《經濟通通訊社９日專訊》港匯持續強勢，再次觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局承接２

﹒６億美元沽盤，向市場注入２０﹒１５億港元。香港銀行體系總結餘將於下周二（１３日）增

加至２７７０﹒４８億港元。

港元匯價最新報７﹒７５０１兌一美元。（ｓｋ）

