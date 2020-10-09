《小傳日記》香江升後跌，手機唔多掂；北水回復來，千億成交易！

《小傳日記》隔晚（８日）花旗國股指齊齊飛上，而且Ａ場今朝（９日）復市表現醒神，令

到香缸魚缸今朝高開１５０點至２４３４３點嘅全日高位！可惜之後恆指突然回吐由升轉跌，一

度潛水低見２４０５９點，最終收報２４１１９點，跌７４點，或跌幅近半巴仙。國企指數報９

６１７點，跌６點；恆生科技指數報７５０３點，跌７點。北水回歸，主板成交１１２５﹒４７

億銀大增二成八！

今日喺Ａ場十一兼金周長假期後第一日復市，成績都十分理想！上證綜合指數報３２７２點

，升５４點，升幅近２巴仙；深證成份指數報１３２８９，升３８１點，升幅近３巴仙。兩市成

交達７１１２﹒６５億多出超過三成！

重磅藍戰士方面，表現最好為ＱＱ（００７００）跳高近１巴仙，報５３９﹒５銀；大象（

００００５）升一格報３１﹒４５銀；生發發（００３８８）跪低近２巴仙，報３７２銀；ＡＩ

Ａ（０１２９９）走低近半巴仙，報７９﹒６５銀。



＊中金唔睇好賭佬齊跌倒，黃金周過後餐飲要唞唞＊



大行中金估計，馬交十月第一個星期嘅博彩收入要跌近七成六！令到賭佬今日仍然要潛水！

美高梅（０２２８２）唔見逾１巴仙，報９﹒３９銀；澳博（００８８０）插水逾１巴仙，報８

﹒６６銀；金沙（０１９２８）潛水逾２巴仙，報２８﹒３５銀；永利馬交（０１１２８）跪低

近２巴仙，報１１﹒８２銀；銀娛（０００２７）插水逾１巴仙，報５２﹒１銀。

早前經歷黃金周「報復式消費」嘅洗禮，啲神州餐飲佬都有唔錯嘅成績！但今日餐飲佬都要

全線回吐唞一唞！海底撈（０６８６２）跪低近４巴仙，報５９﹒５５銀；頤海國際（０１５７

９）插水近３巴仙，報１２１﹒５銀；九毛九（０９９２２）唔見近３巴仙，報１９﹒２４銀；

呷哺呷哺（００５２０）插水近３巴仙，報１０﹒８６銀；周黑鴨（０１４５８）跪低逾３巴仙

，報８﹒４８銀。



＊油價向上彈油股升勢限，孖寶齊回吐手機佬哭訴＊



隔晚國際油價造好，反彈逾３巴仙，主要由於沙特有傳要求ＯＰＥＣ＋押後增產，不過石油

相關股反應唔大。三桶油最高都只係齊齊踢高過大約１巴仙，但隨後除咗中石化（００３８６）

之外，其餘兩桶油都齊齊轉跌過，好在幅度唔太大，唔夠１巴仙。最終收市嚟講，三桶油齊齊平

收！中石油（００８５７）報２﹒２７銀，中海油（００８８３）報７﹒６５銀，中石化收３﹒

１７銀。部分油服股有得升，安東油服（０３３３７）漲逾３巴仙，報０﹒３３５銀；中海油服

（０２８８３）走高近１巴仙，報５﹒８銀。

手機孖寶連升三日後回吐，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）係跌幅頭兩大藍籌，

各挫近３巴仙，分別報４４﹒６５銀及１２５﹒８銀。光學龍頭生產商大立光對今季展望保守，

直言「睇唔到」１１月嘅產能係點，又係今季嘅不確定性好高，估計產能好難用盡。不過，高偉

電子（０１４１５）逆同業走高逾１巴仙，報５﹒６６銀；比亞迪電子（００２８５）都跟升逾

１巴仙，報４１﹒７５銀。



＊吉利銷量佳股價逆升乖，阿里曾破頂回吐見雙頂＊



砵砵車有沽壓，長城汽車（０２３３３）獲美銀美林唱好，升「孖屐」至１２﹒３銀，股價

破頂高見１１﹒４８銀後回吐，收市挫近２巴仙，報１１銀。比亞迪（０１２１１）同樣先高後

回，全日滑近半成，報１２２﹒４銀，連埋噚日嘅陽燭，喺高位呈現類似穿頭破腳利淡轉向形態

。吉利（００１７５）雖然頭９個月總銷量跌９巴仙，並且只係達到經修訂嘅全年目標六成六，

但比起頭８個月嘅跌幅有放緩到，而單計９月份，銷量都升一成一。大行花旗都形容銷售勢頭強

勁，繼續ｃａｌｌ ｂｕｙ！吉利逆市開車逾１巴仙，報１５﹒８銀。另外，雅迪控股（０１５

８５）盤中曾飆９巴仙高見１３﹒１元創新高，收市揚４巴仙，報１２﹒４８銀。

科技指數跑贏大市，不過望真啲科指股又唔係咁靚仔，普遍都有先高後回嘅情況。阿里巴巴

（０９９８８）隔晚美股再度破頂，高見３０２﹒３美金，收市都企穩３００美金，即使螞蟻集

團據報未通過上市聆訊，但都無礙阿里港股跟隨破頂，盤中高見２９３銀，惟收市倒跌逾１巴仙

，報２８６﹒２銀，不排除將形成雙頂形態；係ＡＴＭＸＪ中，唯一一隻下跌嘅股份。美團（０

３６９０）黃金周４日賣出１１億單奶茶，股價一度飆升４巴仙，高見２７８﹒６銀創一個月新

高，但午後輾轉由高位回落，最終只係微升逾１巴仙，報２７０銀。ＱＱ（００７００）同創月

高、見５４５元後回軟，收５３９﹒５銀，走高近１巴仙。華為消息人士據稱出售榮耀為不實消

息，小米（０１８１０）曾反彈近３巴仙，但收市只係輕微上揚半巴仙，報２０﹒９５銀。傳京

東數科擬發戰略配售產品為上市融資，京東（０９６１８）收高近１巴仙，報３０７﹒８銀。請

請！



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