《股市一周》港股重上兩萬四關累升６６０點，科指跑贏周漲近６％

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普戲劇性感染新冠肺炎，及後極速康復出院；內地

股市因十一黃金周休市四天至星期五復市，恆指本周在缺乏北水下重上兩萬四關，整周漲６６０

點或升２﹒８１％。

周一（５日）特朗普確診牽動美股走軟，但亞洲市場普揚，且金融股及重磅科技股帶動下，

恆指收漲升３０８點或升１﹒３２％。周二（６日）特朗普情況轉好，投資者憧憬美國達成新一

輪紓困方案，刺激港股一度重上２４０００點，收升２１２點。周三（７日）美股三大指數收低

，惟港股未受外圍影響，重磅科技股繼續造好刺激下，四連升收報２４２４２點，升２６２點。

黃金周旅客大跌濠賭股急挫，港股周四（８日）在賭股拖累下急挫近２００點，本地新增感染個

案連續兩日反彈至雙位數水平，疫情下港股氣氛走弱，最終收跌４９點。港股今日高開低走，美

國國會就紓困方案重啟談判，Ａ股復市表現向好，惟補漲幅度較預期細，港股反覆向下，全日收

報２４１１９，跌７４點或跌０﹒３１％。

總結一周，港股在２３６７４點至２４３４３點區間波動，上下波幅６６９點，全周漲６６

０點或升２﹒８１％。在缺乏北水下，日均主板成交約９４３﹒８億元，較上周增加２﹒０３％

。國指收報９６１７點，全周升２２０點或２﹒３５％。恆生科指連升五日後續跑贏恆指，收報

７５０３點，全周升４１５點或５﹒８６％。



＊本地消費復甦，部分地產股上揚＊



本港疫情有惡化跡象，連日新增確診個案重回雙位數，不過中秋國慶假期期間，本地消費有

反彈，地產及收租股個別發展，信和置業（０００８３）全周飆９﹒４４％，報９﹒８５元；恆

基地產（０００１２）升１﹒４％，報２８﹒９５元；希慎興業（０００１４）全周漲６﹒４８

％，報２４﹒６５元；長實集團（０１１１３）漲１﹒７２％，報３８﹒４元。不過九龍倉置業

（０１９９７）本周挫３﹒３３％，報３０﹒４５元；領展房產基金（００８２３）走低２﹒３

８％，報６１﹒５元。

澳門公布十一黃金周旅客數據，首６日總人數約１２萬，按年下跌８６﹒６％，濠賭股聞聲

急挫，金沙（０１９２８）全周跌５﹒０３％，報２８﹒３５元；新濠國際（００２００）插４

﹒４３％，報１２﹒９６元；永利澳門（０１１２８）走低４﹒３７％，報１１﹒８２元；美高

梅（０２２８２）跌５﹒１５％，報８﹒６６元。銀娛（０００２７）意外升０﹒２９％，報５

２﹒１元。



＊科指跑贏，美團為表現最好科指股＊



本港科技股本周承接美股納指強勢跑出，ＡＴＭＸＪ齊上揚，阿里巴巴（０９９８８）股價

創新高，一度高見２９３元，本周累升３﹒８５％，報２８６﹒２元；騰訊（００７００）也揚

５﹒４７％，報５３９﹒５元；小米（０１８１０）升２﹒４５％，報２０﹒９５元；京東（０

９６１８）漲４﹒７７％，報３０７﹒８元。受惠內地十一黃金周需求增加，加上憧憬染藍，美

團（０３６９０）累飆１１﹒６６％報２７０元，為表現最好國指及科指成分股。另外，閱文（

００７７２）本周揚９﹒１５％，報６３﹒２５元；雷蛇（０１３３７）勁升１６﹒５７％，報

２﹒０４元；金蝶（００２６８）漲１５﹒７５％，報２３﹒１５元；金山軟件（０３８８８）

升６﹒７３％，報４１﹒２５元。

手機股有追捧，舜宇（０２３８２）本周累漲６﹒３４％，報１２５﹒８元；瑞聲科技（０

２０１８）升６﹒９５％，報４４﹒６５元；丘鈦科技（０１４７８）飆９﹒６６％，報９﹒４

２元；比亞迪電子（００２８５）揚７﹒１９％，報４１﹒７５元。



＊光伏股熱炒，陽光能源狂飆逾五成＊



近日熱炒的光伏股，今日普遍捱沽，但全周累計仍向上，光伏玻璃第二大龍頭的福萊特（０

６８６５）股價創新高，曾見２８﹒６元，本周累漲２３﹒６０％，報２５﹒４元；信義光能（

００９６８）揚１１﹒２４％，報１３﹒６６元；陽光能源（００７５７）狂飆５１﹒８３％，

報０﹒２０８元；卡姆丹克（００７１２）飆２３﹒７１％，報０﹒１２元；保利協鑫能源（０

３８００）漲２７﹒６９％，報０﹒４１５元。

中芯（００９８１）確認供應商受美國出口限制，但有傳已加緊儲備儲備原材料，全周先跌

後彈累升１﹒９９％，報１８﹒４８元；上海復旦（０１３８５）已獲上交所就其Ａ股發行申請

出具受理通知書，全周飆１９﹒３６％，報１５﹒６６元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升７﹒

２３％，報８４﹒５元；而華虹半導體（０１３４７）挫６﹒０９％，報２７﹒７５元；為科指

表現最差成分股。（ｃａ）

