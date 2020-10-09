《宏觀理財－冼健岷》善用保險計劃，獲取高端保障

《宏觀理財》自願醫保計劃已推行一年半，根據食物及衛生局上月公布的最新數字，截至今

年３月底，認可產品的保單已達５２﹒２萬張，正穩步向當局公布的獨立顧問估算的１００萬張

邁進。

在５２﹒２萬張保單當中，９７％屬於靈活計劃，可見投保人十分精明。因為自願醫保產品

分為兩種，一是標準計劃，一是靈活計劃。前者只提供多項標準化的基本保障，包括保證續保至

１００歲、不設終身保障限額、保障涵蓋在投保時未知的已有病症，以及保障涵蓋日間手術，如

按醫療需要進行的內窺鏡檢查。而且，每個賠償項目設有賠償上限，繼而每年再設有賠償上限，

未必能夠全面覆蓋醫療開支。

若要享有更高的保障額，以及更闊的保障範圍，包括額外保障如門診洗腎、其他保障如醫療

疏忽事故保障，以及額外醫療保障（ＳＭＭ），作為補貼超出個別項目賠償上限的醫療開支，便

要購買靈活計劃，這將大大提高償付比率。

事實上，自願醫保計劃推行首９個月以來，大部分（９６％）索償個案均可成功索償。當中

，獲全額賠償的個案，佔超過三分之一（３４％）；償付比率達９０％或以上的，也多於三分之

二（６７％）；償付比率達８０％或以上的，亦佔約八成。



＊細分項目全數賠償＊



其實，萬一患病尤其是嚴重疾病如癌症，需要入院接受治療，若想得到更全面的保障，年賠

償額逾百萬元，終身賠償額逾千萬元，市場上的靈活計劃，也有不少高端醫保選擇，投保人可專

心對抗病魔，無需為龐大的醫療開支擔心。

話雖如此，高端醫保亦會細分保障項目，例如病房及膳食、手術費用，以至非手術癌症治療

包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療等，但大部分細分項目均會作出實報實銷全數賠償

，雖然，高端醫保亦會設有年度或終身賠償上限，但前者上限以百萬元計，後者則以千萬元計，

甚至不設，投保人便無後顧之憂。



＊配合其他計劃作為「墊底」＊



高端醫保既然提供更全面的保障，保費自然高於標準計劃以至基本的靈活計劃。以市場上一

個自願醫保標準計劃為例，３５歲非吸煙男性的年保費為２２７０元；靈活計劃加上「額外醫療

保障」則提升至４０７１元；高端計劃更跳升至８３２４元。

然而，值得一提的是，願意付出愈高的自付費，需繳付的年保費便會愈低。再以上述計劃為

例，自付費２萬元，年保費便降低至４６４０元，若自付費提升至５萬元，年保費更進一步降低

至２７６３元。

因此，只要好好利用其他保險產品，提供基本的保障，當作自付費之用，再配合高自付費的

高端醫保，便能得到全面保障。而且，保費遠遠低於零自付費的計劃。例如購買一個標準計劃，

再配合一個自付費５萬元的高端計劃，年繳保費只是５０３３元。若投保人是受僱人士，更可利

用公司提供的醫療保障作為「墊底」。自加一個自付費５萬元的高端計劃，也能相輔相承，以低

保費得到高保障。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

