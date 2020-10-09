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即市新聞

09/10/2020 10:01

《積金有道－劉家怡》退休理財三大要點

　　《積金有道》銀髮族人生閱歷豐富，他們退休後要繼續活得精彩，財務上自然要有充裕的準
備。隨著年紀漸長，要面對的健康風險亦愈大，而人均壽命越來越長很可能成為一個「快樂的問
題」。我們將分享幾個退休理財不能忽略的要點﹐希望可為大家帶來一些啟發，避免將來出現退
休儲備不足的狀況。

＊重點一：積極減債、審視開支＊

　　為退休及早儲蓄及投資固然重要，不過大家也不能忽視債務對退休生活的影響。「減債」對
所有準退休人士很重要，因為退休後沒有固定收入，若果退休後每月還要供車供樓，會加速消耗
退休儲備。此外，除了貸款之餘，大家也不要忽視一些小額開支，例如不少人都會付費訂閱報章
雜誌或串流娛樂頻道，所謂「小數怕長計」，建議大家建立檢視帳單的習慣，及定時審視各項付
費訂閱是否仍有用，否則儲蓄可能會悄然逐少流走而不自知。

＊要點二：保險保障控風險＊

　　減債之餘，大家在退休後有適當的保險保障同樣重要。隨著年紀增加，一但患上大病將大大
影響我們的退休生活及財務健康，因此保險角色十分關鍵。所以我建議大家退休前，為退休儲蓄
及投資之餘，行有餘力時便應及早購買醫療等保險，強化退休生活保障。

＊要點三：讓強積金繼續滾存＊

　　退休後的生活長達數十年，打工仔於處理退休儲備時更需小心謹慎。如果退休儲備的回報低
於通脹，長遠而言會削弱其購買力。因此，退休後大家可考慮維持作適量投資，期望投資回報可
追上通脹，以免購買力被蠶食。已屆退休年齡的強積金成員，若退休時無逼切需要一次過提取，
可選擇將強積金保留在強積金帳戶內繼續滾存。所有強積金基金均由投資經理管理，基金的投資
項目亦受嚴格的投資限制及規管。退休人士大可繼續利用此投資平台，退休後繼續滾存資產。
　　總括而言，退休無憂最重要是造好風險管理，退休前有規律地儲蓄及投資，嚴守開支，並加
強保險保障，退休後繼續讓儲備滾存增值，安穩退休生活絕非遙不可及。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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