《品中資－羅國森》藥明生物（０２２６９），新一代「藥神」

《品中資》我在早前的中秋國慶長假期間，整理了今年首三季恆指和國指成分股的表現。

值得一提的是，在９月７日時，恆指服務公司調整了該兩個指數的成分股，其中國企指數方

面，剔出了國藥控股（０１０９９）、比亞迪（０１２１１）和中信證券（０６０３０），加入

了小米集團（０１８１０）（下稱小米）、美團點評（０３６９０）（下稱美團）和阿里巴巴（

０９９８８）（下稱阿里）。

至於恆指成分股方面，則剔出信和置業（０００８３）、中國旺旺（００１５１）和中國神

華（０１０８８），加入了小米、藥明生物（０２２６９）（下稱藥明）和阿里巴巴

（０９９８８）。

明顯地，這兩個指數更換了成分股後，表現馬上「脫胎換骨」（如果更早換入這些新貴，兩

個指數都不是現在的水平了），因為恆指成分股之中，首三季的十大升幅股當中，３隻新貴都榜

上有名。而且，藥明和小米分佔首兩位，而阿里也佔第６位。如果美團也加入的話，第一名應該

是她呢！

至於國企指數方面，３隻新貴同樣榜上有名，美團和小米分佔首兩位，而阿里巴巴則是第四

位。

不過，令我有點莫名其妙的是，國指成分股中，被剔出的比亞迪，今年以來的業績和股價都

大幅改善。如果計股價升幅，她才是最厲害的一隻，因為首三季的股價升逾兩倍，我不明白為甚

麼她會被剔出！？

前次我已經品評過比亞迪孖寶（除了比亞迪之外，還包括由比亞迪分拆出來的比亞迪電子（

００２８５）），今次我想品評一下藍籌新貴兼首三季升幅最大藍籌的藥明生物。



＊藥明是藥廠的ＯＥＭ＊



對於不太貼市的投資者來說，藥明這個名字可能有點陌生，但貼市的投資者應該對這隻股票

有點認識，但她從事的行業確實既專且精，未必所有人都能明白。

我自己形容，藥明生物可說是新一代的「藥神」！何出此言？原來，她是藥廠的藥廠，因為

，藥廠就是她的客戶，這些藥廠主要從事生物製劑的研發和生產。如果用製造業常用的詞彙來解

說就更易明，藥明就是藥廠的代工（ＯＥＭ╱ＯＤＭ，即原廠設備代工或原廠設計代工），但她

的研發能力和水平，當然比起工業層面的ＯＥＭ╱ＯＤＭ高很多。

一種藥物由研發，臨床試驗到推出市場，沒有十年八載也不能成事。但如果藥廠把這個研發

工序外判給一些專業公司，就可以節省研發開支，以及減少失敗時的損失了。

藥明現時是內地最大的生物製藥外判服務提供者，全球排名第四。再者，她的營業額和盈利

每年都穩步上升，而剛公布的２０２０年中期業績也大幅增長六成四，顯示她的業務正處於上升

周期。

說到這裏，我要提供另一項資料，其實，藥明生物還有個「兄弟」的，這個兄弟叫藥明康德

（０２３５９），兩者都從事藥物代工，分別是，前者集中生物製劑的代工，而後者就是其他藥

品的代工。

生物製劑是藥品的一種細分，其他就是所謂的化學藥。單是生物製劑也涵蓋多種產品，例如

單抗、重組治療性蛋白、疫苗、過敏源和基因治療及組織等等。

而單抗和重組治療性蛋白則是生物製劑的兩大分類，約佔全球生物製劑市場八成分額。而藥

明生物正是集中研發這兩個分部。更重要是，全球十大暢銷藥物之中，幾乎７－８種都是生物製

劑，所以，論增長潛力，藥明生物應該比藥明康德優勝。但這一刻來說，藥明康德的營業額和盈

利都大於藥明生物。



＊上市３年多，股價升９倍＊



回說藥明生物，她是在２０１７年６月上市的，招股價２０﹒６元，但到了昨天，股價已經

升至２０５﹒８元，即是短短３年多一點左右，股價已經升了近９倍，確實有明星股的風範呢！

其實，當８月中恆指服務公司公布了藥明染藍時，她的股價只是１６１﹒４元，而她在９月

７日正式染藍前，股價也不過１８８﹒２元，即是說，她的股價不單止未因為染藍而見頂（過去

很多藍籌新貴，股價都在染藍後無以為繼），而且還很強勢。

當然，過去一個月，她的股價也曾回落，９月初時曾低見１７３元，但不久已經重拾升軌，

以昨日的收市價２０５﹒８元計，已經很接近一個月高位的２０６﹒８元，而距離５２周高位的

２０９﹒２元也相差不遠了。

本來，藥明生物這隻藍籌新「貴」，估值已經有點「貴」，染藍消息公布後，股價再升，估

值就更「貴」，即使今年盈利能夠翻倍，預測市盈率仍然逾百倍。

但從另一個角度看，藥明始終已經賺錢，而且增長速度驚人，比那些還未有盈利，甚至未有

收入的Ｂ仔股可靠（Ｂ是Ｂｉｏｔｅｃｈ的意思，即生物科技股）。因此，我會把這隻股票納入

標的組合之中，暫時會採取逢低收集的策略，並作中長線持有。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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