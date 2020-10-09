《鍾之日記》Ａ場回歸開門紅，人幣補漲飆千點

《鍾之日記》１０月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地八日國慶中秋長假結束，官方數據顯示疫後經濟恢復，商務部公布１０月１日至８日，

全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約１﹒６萬億元人民幣，日均銷售額比去年「十一」黃金周

增長４﹒９％。不過，國內遊未見報復式反彈，即使因疫情而不能出國，中國旅遊研究院測算，

８天長假全國共接待國內遊客６﹒３７億人次，較去年同期跌２１％；國內旅遊收入４６６５億

元人民幣，更瀉逾３０％（內媒稱之同比恢復７０％）。

最新公布的９月財新服務業ＰＭＩ錄得５４﹒８，較８月提高０﹒８個百分點，連續五個月

處於擴張區間，高於市場預期５４﹒３，創三個月新高。進一步增加中國經濟走強的跡象。

長假期間，離岸人民幣升至６﹒７３附近。人民幣在岸今日復市，即期匯率（ＣＮＹ）補漲

，隨中間價大幅高開８０６點報６﹒７３００，衝破多個關口，其後愈升愈有，一度高見

６﹒７０８０飆１０２６點。最終收報６﹒７１３５漲９７１點，重上６﹒７１關，創下去年４

月２２日以來近一年半新高，兼創２００５年７月以來最大單日升幅。分析指，人民幣補漲屬預

期之內，美元走弱、國內基本面相對強勁是本輪人幣升值主因。



＊外資急回Ａ場反彈，北水無助香江回升＊



外資在Ａ場第四季復市首日便急回流，通過陸股通淨流入１１２﹒６７億元人民幣，壓平長

假以來的不穩定因素。滬綜指高開高走，曾漲１﹒９４％，全日收升１﹒６８％實現開門紅，報

３２７２﹒０８點，科技股爆發，深成指全日飆２﹒９６％。兩市全日成交７１１３億元人民幣

，較長假前最後一個交易日（９月３０日）同時段成交暴增３１﹒７％。

香江魚缸，盡管有北水回歸，但仍兩連跌收場。恆指高開１５０點報２４３４３點，惟已是

全日高位，午後最多跌１３４點，收市仍跌７４點或０﹒３１％，報２４１１９點，北水淨流入

２８﹒２億，帶動主板成交較上日大增２８％至１１２５﹒４７億元。



＊中國入ＣＯＶＡＸ有保障，疫苗股微揚＊



中國與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（ＣＯＶＡＸ）。

外交部發言人華春瑩表示，儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但

還是決定加入「實施計劃」，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫

苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。中方將繼續同「實施計劃」各方一道

，為全球團結抗擊疫情、保護世界各國人民的生命安全和身體健康作出中國貢獻。

ＣＯＶＡＸ目標在２０２１年底前交付２０億劑安全且有效的疫苗。據報目前全球約１７０

國家加入ＣＯＶＡＸ，但美國、俄羅斯等大國都不加入。

ＣＯＶＡＸ機制下暫有９款候選疫苗，部份疫苗已進入第三期臨床試驗，而中國佔其中４款

。據外電分析指，中國此舉相當於為自己「買保險」，使其能夠獲得任何成功研發的疫苗外，中

國也可以為最後當選的疫苗提供生產方面的支持。

疫苗概念股今日輕微上揚，藥明康德（０２３５９）升０﹒９％，康希諾生物

（０６１８５）升０﹒７％，國藥（０１０９９）亦微升０﹒４％。復星醫藥（０２１９６）控

股子公司Ｈｅｎｇｅｎｉｘ獲美國食品藥品監督管理局批准，對用於治療新冠肺炎的藥物進行臨

床試驗，該股收漲２﹒２％。



＊恆大平價賣樓降槓桿，股民不買帳沽貨離場＊



中國恆大（０３３３３）公布，９月１日至１０月８日的３８天內，實現合約銷售金額

１４１６﹒３億元人民幣，合約銷售面積１６４１﹒７萬平方米，恆大對超額完成今年全年各項

經營目標充滿信心。為了符合監管當局的「三道紅線」，恆大推出了七折賣樓的激進銷售策略，

可謂煞費苦心。在投資者眼中，狂賣千四億但犧牲利潤率，這則公告不像是展示肌肉，反倒像是

自證集團在負債纏身的泥潭中自救。

恆大股價今日盤中最高見２０﹒４元創近兩個月高，但無力支撐，全日倒跌３﹒２％，報

１９﹒６元，主動沽盤６９％。

近日一份真實性存疑的文件在網上流傳，令資本市場炸了鍋，該份文件下款為「恆大集團有

限公司」，內容為懇請廣東省政府支持恆大地產回Ａ上市的重組方案，文件提到，倘重組未能完

成或引發恆大系出現金融風險，甚至現金流斷裂，或導致嚴重的社會問題。中國恆大回應有關文

件屬憑空捏造，已向公安機關報案。

其他內房股表現個別，萬科企業（０２２０２）升０﹒９％，中海外（００６８８）升

０﹒６％，華潤置地（０１１０９）升０﹒１％，融創中國（０１９１８）跌０﹒８％。



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