《Ａ股行情》第四季開門紅滬綜指升１﹒６８％，１１３億外資流入

《經濟通通訊社９日專訊》內地八日長假結束，外資在Ａ場第四季復市首日便急回流，通過

陸股通淨流入１１２﹒６７億元（人民幣．下同），壓平長假以來的不穩定因素。滬深股市今早

大幅高開，滬綜指曾漲１﹒９４％，午後整固升勢，全日收升１﹒６８％實現開門紅，報

３２７２﹒０８點，科技股爆發，深成指全日飆２﹒９６％。

交投亦在假期結束後復甦，兩市全日成交７１１３億元，較長假前最後一個交易日（９月

３０日）同時段成交暴增３１﹒７％。

假期後，人民幣報復式反彈，中間價大漲逾３００點子。即期匯率（ＣＮＹ）早盤衝破多個

關口，最高暫見６﹒７１１１，較上個交易日收盤價大漲９９５點。離岸價亦強勢，盤中曾短暫

突破６﹒７關口，與即期同創去年４月以來新高。



＊疫苗板塊抽升，中芯復市不跌反升＊



中國與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。生物疫苗板塊今

日強勢抽升，博暉創新（深：３００３１８）大飆兩成漲停，賽升藥業（深：３００４８５）升

１２％，復星醫藥（滬：６００１９６）、萬方發展（深：０００６３８）升一成漲停，智飛生

物（深：３００１２２）漲７﹒７％，康希諾（滬：６８８１８５）揚２﹒８％。

中芯國際（滬：６８８９８１）日前確認被美國封殺傳聞，以後供應商向中芯供應美國設備

及原材料時須向該國申請出口許可證，對未來經營可能有重要不利影響。中芯國際Ａ股首日復市

未有補跌，反倒高開，全日升２﹒６％，報５０﹒９４元。



＊車股表現搶眼，白酒憧憬外資流入＊



中秋國慶長假是汽車市場銷售熱潮高峰，內媒預計第四季汽車銷售將延續第三季以來的較強

增長態勢，全年汽車市場將呈現明顯的Ｖ字型走勢。另外，乘聯會此前表示，９月乘用車零售同

比增長９％，表現強。汽車板塊表現亮眼，長安汽車（深：０００６２５）經營數據佳，全日漲

６％，長城汽車（滬：６０１６３３）漲４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）走高３﹒７％比

亞迪（深：００２５９４）、上汽集團（滬：６００１０４）升３﹒５％。

外資「寵兒」白酒股隨市造好，酒鬼酒（深：０００７９９）大漲５﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）漲３％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒４％，茅台

（滬：６００５１９）抽升１﹒７。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４６８１．１４ ＋２．０４



上證綜合指數 ３２７２．０８ ＋１．６８ ２６４１．７１

深證綜合指數 ２２１５．９６ ＋３．０９ ４４７１．０７



上證Ｂ股指數 ２５１．１４ ＋１．２３ １．６２

深證Ｂ股指數 ９４６．８４ ＋１．２５ ０．９１



上證１８０指數 ９６８１．０２ ＋１．６９

上證３８０指數 ５７２６．７１ ＋２．２０



深證成份指數 １３２８９．２６ ＋２．９６

中小創新指數 ２３８１．２８ ＋３．２４

深圳創業板指數 ２６７２．９３ ＋３．８１

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