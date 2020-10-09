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即市新聞

09/10/2020 15:05

《Ａ股行情》第四季開門紅滬綜指升１﹒６８％，１１３億外資流入

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地八日長假結束，外資在Ａ場第四季復市首日便急回流，通過
陸股通淨流入１１２﹒６７億元（人民幣．下同），壓平長假以來的不穩定因素。滬深股市今早
大幅高開，滬綜指曾漲１﹒９４％，午後整固升勢，全日收升１﹒６８％實現開門紅，報
３２７２﹒０８點，科技股爆發，深成指全日飆２﹒９６％。
　　交投亦在假期結束後復甦，兩市全日成交７１１３億元，較長假前最後一個交易日（９月
３０日）同時段成交暴增３１﹒７％。
　　假期後，人民幣報復式反彈，中間價大漲逾３００點子。即期匯率（ＣＮＹ）早盤衝破多個
關口，最高暫見６﹒７１１１，較上個交易日收盤價大漲９９５點。離岸價亦強勢，盤中曾短暫
突破６﹒７關口，與即期同創去年４月以來新高。

＊疫苗板塊抽升，中芯復市不跌反升＊

　　中國與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。生物疫苗板塊今
日強勢抽升，博暉創新（深：３００３１８）大飆兩成漲停，賽升藥業（深：３００４８５）升
１２％，復星醫藥（滬：６００１９６）、萬方發展（深：０００６３８）升一成漲停，智飛生
物（深：３００１２２）漲７﹒７％，康希諾（滬：６８８１８５）揚２﹒８％。
　　中芯國際（滬：６８８９８１）日前確認被美國封殺傳聞，以後供應商向中芯供應美國設備
及原材料時須向該國申請出口許可證，對未來經營可能有重要不利影響。中芯國際Ａ股首日復市
未有補跌，反倒高開，全日升２﹒６％，報５０﹒９４元。

＊車股表現搶眼，白酒憧憬外資流入＊

　　中秋國慶長假是汽車市場銷售熱潮高峰，內媒預計第四季汽車銷售將延續第三季以來的較強
增長態勢，全年汽車市場將呈現明顯的Ｖ字型走勢。另外，乘聯會此前表示，９月乘用車零售同
比增長９％，表現強。汽車板塊表現亮眼，長安汽車（深：０００６２５）經營數據佳，全日漲
６％，長城汽車（滬：６０１６３３）漲４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）走高３﹒７％比
亞迪（深：００２５９４）、上汽集團（滬：６００１０４）升３﹒５％。
　　外資「寵兒」白酒股隨市造好，酒鬼酒（深：０００７９９）大漲５﹒３％，五糧液
（深：０００８５８）漲３％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒４％，茅台
（滬：６００５１９）抽升１﹒７。（ｅｙ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　４６８１．１４　　　＋２．０４　
　
　　　上證綜合指數　　　　３２７２．０８　　　＋１．６８　　　　２６４１．７１　
　　　深證綜合指數　　　　２２１５．９６　　　＋３．０９　　　　４４７１．０７　
　
　　　上證Ｂ股指數　　　　　２５１．１４　　　＋１．２３　　　　　　　１．６２　
　　　深證Ｂ股指數　　　　　９４６．８４　　　＋１．２５　　　　　　　０．９１　
　
　　　上證１８０指數　　　９６８１．０２　　　＋１．６９　
　　　上證３８０指數　　　５７２６．７１　　　＋２．２０　
　
　　　深證成份指數　　　１３２８９．２６　　　＋２．９６　
　　　中小創新指數　　　　２３８１．２８　　　＋３．２４　
　　　深圳創業板指數　　　２６７２．９３　　　＋３．８１　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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