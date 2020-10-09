  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》須防中美擦槍走火

　　《神州縱橫》當中美鬥爭升溫和全球政經形勢、疫情等持續惡化，評估中國發展前景及投資
環境要有新思維。之前絕少採用的審視角度正成為必要，缺之將犯顛覆性失誤。
　
＊要更重視中美非經濟矛盾＊
　
　　新思維之一是要有超宏觀視野，正如習近平指出世界正處百年罕見的大變局。具體議題包括
中國等新興經濟崛起西方落後，資本主義體制碰上百年一遇困局，新技術浪潮湧出推動數字經濟
及工業革命４﹒０，百年一遇疫情，極端氣候出現及人口老化加速等。經濟發展必須面對新挑戰
掌握新機遇。為此須加快深層改革、結構調整及升級轉型。新思維之二是除了看經濟及市場因素
外，要更重視非經濟因素包括國內政治、國際地緣政治、社會及人文等，目前這些因素正主導經
濟表現及演化趨勢。新思維在分析中美鬥爭的走勢時尤其適用。中國駐美大使崔天凱最近說：中
美關係正處１９７９建交以來的最低點，但中國不打新冷戰及不脫勾，便清楚顯示了超宏觀視野
及重視非經濟因素的作用。對大使之言有兩點補充：一是低處未算低，中美關係仍在探底。二是
中國主觀上不想打冷戰及脫勾，但客觀上當美國不斷進迫及挑戰中國底線時，最終中國還是要回
擊的。脫勾美國單方面便可造成，只要能付代價便好。對此種中美關係惡化趨勢務必清楚理解，
丟掉幻想全力鬥爭。
　
＊中國為兩線作戰準備＊
　
　　最近中美間一種十分危險的非經濟對抗尤其值得關注：中國及西方評論提到熱戰風險上升者
日多。事實是雙方在中國周邊的軍事活動及演習日益顏繁，摩擦日多，擦槍走火的危險隨之增加
。台海無疑是最熱的衝突熱點。美台官方交住大增，美國加快對台售武和保衛台灣言論更強硬等
，都令危機有一觸即發之勢。中國對台軍力施壓正不斷加碼：軍機持續多日飛入台灣空域，明言
台海設有中線，台海周邊軍演浪接浪等，為武統準備意圖明顯。西方不少評論更指美國疫情及內
部政治問題激化，都為中國武統提供千載難逢機遇。另方面中國又正準備兩線作戰：近月印度在
西藏邊境頻繁生事，經協商降溫後又違約挑釁。在毗鄰西藏的拉達克地區已集結數萬大軍，並急
增補給以備過冬，顯然是為大戰作準備。這顯示美印聯手打擊中國的新戰略正快速惡化：美國利
用印度在後門牽制中國，印度則由此取得美國支持以增加中印邊境談判籌碼，更不排除當台海有
事時印度會乘機在西方出手。美國正努力建立美日澳印的「印太聯盟」，美印軍事合作亦日益擴
容。上述情況表示：中美熱戰若一點火啟動，則失控風險更高。《資深評論員　凌昆》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/10/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利短期上望約17元
市場動向09/10/2020
因為疫情，自願醫保計劃更受注目？
生財有道09/10/2020
【稅貸攻略】稅貸戰開打息率比舊年低　邊間減得最多？
財經熱話08/10/2020
【濠賭損手】澳門黃金周差過預期　賭股遭降評級普遍挫約3%
FOCUS08/10/2020
【FOCUS】碰撞金句交織「耍太極」　副總統辯論花絮多
開市Good Morning08/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴應趁高沽不宜追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>