《神州縱橫－凌昆》須防中美擦槍走火

《神州縱橫》當中美鬥爭升溫和全球政經形勢、疫情等持續惡化，評估中國發展前景及投資

環境要有新思維。之前絕少採用的審視角度正成為必要，缺之將犯顛覆性失誤。



＊要更重視中美非經濟矛盾＊



新思維之一是要有超宏觀視野，正如習近平指出世界正處百年罕見的大變局。具體議題包括

中國等新興經濟崛起西方落後，資本主義體制碰上百年一遇困局，新技術浪潮湧出推動數字經濟

及工業革命４﹒０，百年一遇疫情，極端氣候出現及人口老化加速等。經濟發展必須面對新挑戰

掌握新機遇。為此須加快深層改革、結構調整及升級轉型。新思維之二是除了看經濟及市場因素

外，要更重視非經濟因素包括國內政治、國際地緣政治、社會及人文等，目前這些因素正主導經

濟表現及演化趨勢。新思維在分析中美鬥爭的走勢時尤其適用。中國駐美大使崔天凱最近說：中

美關係正處１９７９建交以來的最低點，但中國不打新冷戰及不脫勾，便清楚顯示了超宏觀視野

及重視非經濟因素的作用。對大使之言有兩點補充：一是低處未算低，中美關係仍在探底。二是

中國主觀上不想打冷戰及脫勾，但客觀上當美國不斷進迫及挑戰中國底線時，最終中國還是要回

擊的。脫勾美國單方面便可造成，只要能付代價便好。對此種中美關係惡化趨勢務必清楚理解，

丟掉幻想全力鬥爭。



＊中國為兩線作戰準備＊



最近中美間一種十分危險的非經濟對抗尤其值得關注：中國及西方評論提到熱戰風險上升者

日多。事實是雙方在中國周邊的軍事活動及演習日益顏繁，摩擦日多，擦槍走火的危險隨之增加

。台海無疑是最熱的衝突熱點。美台官方交住大增，美國加快對台售武和保衛台灣言論更強硬等

，都令危機有一觸即發之勢。中國對台軍力施壓正不斷加碼：軍機持續多日飛入台灣空域，明言

台海設有中線，台海周邊軍演浪接浪等，為武統準備意圖明顯。西方不少評論更指美國疫情及內

部政治問題激化，都為中國武統提供千載難逢機遇。另方面中國又正準備兩線作戰：近月印度在

西藏邊境頻繁生事，經協商降溫後又違約挑釁。在毗鄰西藏的拉達克地區已集結數萬大軍，並急

增補給以備過冬，顯然是為大戰作準備。這顯示美印聯手打擊中國的新戰略正快速惡化：美國利

用印度在後門牽制中國，印度則由此取得美國支持以增加中印邊境談判籌碼，更不排除當台海有

事時印度會乘機在西方出手。美國正努力建立美日澳印的「印太聯盟」，美印軍事合作亦日益擴

容。上述情況表示：中美熱戰若一點火啟動，則失控風險更高。《資深評論員 凌昆》



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