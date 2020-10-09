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即市新聞

09/10/2020 09:37

《股林淘金－林家亨》侵侵避辯論，美股兩頭騰

　　《股林淘金》美股昨天（８日）上午開市後上升，但中段時間市埸傳出美國總統特朗普可能
不參加９月１５或２２日之遠程選舉辯論，美股一度倒跌，之後又傳出民主黨表示不抗拒多種紓
困方案同時討論，美股又再上升，道指最終報升１２２點，納指報升５６點。今早（９日）
９：１０分，美股道指埸外期貨上升１０５點。
　　預計港股今早走勢良好，主要是受惠於十一黃金周假期後Ａ股追落後之表現的。恆指有機會
重上２４３５０點水平附近，金九銀十黃金周行業銷售數據出籠，吉利汽車（００１７５）公布
９月份汽車銷售量按年上升１１％，中國海外（００６８８）９月份銷售量按年上升２１％，恆
大地產（０３３３３）宣布截至今年１０月８日之年銷金額已達５９２２億人民幣，完成年目標
６５００億之９１﹒１％。假若汽車及內房股份今日或跟隨Ａ股上升，持有者可吼高位趁高沽售
！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有中國海外股份
　
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