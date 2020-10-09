【聚焦人幣】人幣即期飆９７１點升幅十五年大，收盤價創一年半高

《經濟通通訊社９日專訊》國慶中秋黃金周八日假期期間，離岸人民幣升至６﹒７３附近。

假期後復市即期匯率（ＣＮＹ）補漲，隨中間價大幅高開８０６點報６﹒７３００，衝破多個關

口，其後愈升愈有，一度高見６﹒７０８０飆１０２６點。最終收報６﹒７１３５漲９７１點，

重上６﹒７１關，創下去年４月２２日以來近一年半新高，兼創２００５年７月以來最大單日升

幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦強勢，現仍飆３０８點子，報６﹒７０５４，盤中曾短暫突

破６﹒７關口，與即期同創去年４月以來新高。

節後首個交易日，人民幣補漲屬預期之內。分析人士表示，美元走弱、國內基本面相對強勁

是本輪人民幣升值主因。不過，受季節性因素等影響，美元在四季度存在走強可能，屆時人民幣

匯率或將承壓。此外，盡管９月外儲規模結束此前五連漲的升勢，但年初至今外儲規模已上漲

３４７億美元。助推外儲規模上漲的重要因素就包括美元指數的變動，以及貿易和跨境資本流入

等，而這些因素也會影響人民幣匯率。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７９６，較上個交易日升３０５點子，

實現三連漲，創９月２１日以來近三周新高，上個交易日報６﹒８１０１。（ｊｔ）

