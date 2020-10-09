【人行操作】人行長假後停作逆回購，今日大幅收水５６００億元

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不

開展逆回購。

「十一」長假後，公開市場今日有高達５６００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠５６

００億元人幣。為人行連續第５個交易日收水。（ａｃ）

