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即市新聞

09/10/2020 09:58

【聚焦數據】中國９月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒８，高於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》隨著國內服務業加速恢復，今日公布的９月財新中國通用服務業
經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５４﹒８，較８月提高０﹒８個百分點，連續五個月處於擴
張區間，高於市場預期５４﹒３。此前公布的９月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄
得５３，較８月下降０﹒１個百分點，受此拖累，９月財新中國綜合ＰＭＩ下降０﹒６個百分點
至５４﹒５。
　　這一走勢與統計局ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的９月服務業商務活動指數上升０﹒９
個百分點至５５﹒２，綜合ＰＭＩ則上升０﹒６個百分點至５５﹒１。

＊新出口訂單指數續收縮，且降幅擴大＊

　　９月服務業新訂單指數小幅上升，連續五個月處於擴張區間。服務業新出口訂單指數連續三
個月處於收縮區間，且降幅較８月小幅擴大。
　　隨著市場回暖，服務業企業連續第二個月增加用工，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但
僅略高於榮枯線。製造業企業結束了連續八個月壓縮用工的狀態，９月就業指數升入擴張區間，
但增速輕微。綜合看，兩大行業企業總體用工規模繼續擴張。

＊疫情後製造業和服務業就業首次同步改善＊

　　新訂單增加，導致９月服務業企業積壓工作指數重回擴張區間，但增速輕微。製造業企業積
壓工作量繼續上升，帶動綜合積壓工作量小幅上升。
　　因用工、運輸和原料等費用增加，９月服務業投入品價格繼續上升，企業反映整體成本升幅
僅算輕微。製造業原材料購進價格指數連續四個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本繼續
上升。
　　９月服務業企業樂觀度在擴張區間小幅提高，與長期均值大致持平。中國服務業企業繼續樂
觀預期未來一年經營活動會有增長。業界普遍認為，疫情一旦結束，全球經濟狀況將會轉強，客
戶需求會上升。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於新冠疫情之後的恢復期，恢復速度
還有所加快。疫情後製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂
觀。未來一段時間，海外疫情的反復和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促
進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。（ｗｌ）

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