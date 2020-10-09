《日入而息》螞蟻集團上市添變數，李慧琼連任內務委員會主席

《今天重點》﹡外電表示螞蟻尚未通過上市聆訊，或未能美國大選前掛牌

﹡美威脅對螞蟻和騰訊支付平台下手，中方稱無異於海盜

﹡港匯再觸強方兌換保證，金管局注入２０﹒１５億港元

﹡李慧琼連任立法會內務委員會主席；陳健波連任立法會財委會主席

﹡傳港府研內地投票，最快明年部分城市實行；葉國謙指須重新定義通常居港

意思

﹡本港今日新增８宗確診，帝苑酒店再多３人染疫



《即日市況》﹡港股先升後跌７４點收２４１１９，成交增至１１２５億元



《深滬股市》﹡第四季開門紅滬綜指升１﹒６８％，１１３億外資流入



《美元匯價》﹡受負利率預期壓抑，紐元０﹒６６２０可沽；歐元最新報１﹒１８０６╱

０７，日圓最新報１０５﹒８３╱８４



《公司資訊》﹡大酒店（０００４５）重組泰國合營安排簽交易協議

﹡中國再生醫學（０８１５８）折讓１１％發新股抵銷４６００萬元帳款

﹡中國創新投資（０１２１７）就涉嫌誹謗訴訟案法院同意增原告被告

﹡雲頂新耀（０１９５２）公司踏上了激動人心的新征程

﹡卓佳信託夥光大新鴻基提供綜合信託及財富管理解決方案

﹡法諾集團（０８１５３）主席郭格林購入轉換２０００萬元債券，持股增至

７﹒４３％

﹡培力控股（０１４９８）出售腸易激綜合症藥物專利及技術權，涉１２５０

萬

﹡陽光１００中國（０２６０８）９月合同銷售增逾６３％

﹡匯豐表示目標於２０３０年達至「零碳」銀行營運和供應鏈

﹡遠東發展（０００３５）推出新加坡全新發展項目Ｈｙｌｌ ｏｎ

Ｈｏｌｌａｎｄ

﹡據報崇光將差餉地租轉嫁新租約租戶，利福（０１２１２）持續檢視開支成

本架構

﹡據報眾安銀行有意收購安信信貸

﹡嚐高美（０８３７１）租用上海恆隆廣場２店舖設餐廳

﹡薈萃國際（０８０４１）擬與ＤＤＭ電商業務合作

﹡小米（０１８１０）副總裁兼首席財務官林世偉履職

﹡新世界（０００１７）柏傲莊１期首推１８０伙，折實售價６２９萬起

﹡松齡護老集團（０１９８９）恢復公眾持股量

﹡美的置業（０３９９０）首９個月合同銷售按年升１８﹒４％至８３８億人

民幣

﹡贏家時尚（０３７０９）股份每手買賣單位將由１０００股更改為５００股

﹡包浩斯國際（００４８３）自營實體店舖中期同店銷售按年跌４５％

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥逾２８００萬元增持長實（０１１１３）７２﹒８萬股

﹡第一服務（０２１０７）將於下周一招股，入場費約６２１２元

﹡信達生物（０１８０１）創新藥達伯華獲中國藥監局批准上市

﹡協合新能源（００１８２）９月權益發電量按年增加４﹒４７％

﹡融信中國（０３３０１）９月份合約銷售額按年升１５﹒６％

﹡光匯石油（００９３３）上市覆核委員維持撤銷公司上市地位之決定

﹡正榮地產（０６１５８）９月合約銷售額按年升３２％；首三季銷售增

６﹒８％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）新手遊《天涯明月刀》下周五上線

﹡富力地產（０２７７７）９月份權益合約銷售總金額按年上升２４％

﹡舜宇光學（０２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年升１５﹒５％

﹡世茂集團（００８１３）９月份合約銷售額按年上升０﹒３７％

﹡長城汽車（０２３３３）９月份銷量按年升１７﹒８％至１１﹒８萬部



《中國要聞》﹡工信部表示建成５Ｇ基站超過５０萬個，５Ｇ終端逾億

﹡瑞銀資管、方瀛入選英國養老金中國股票投資管理人

﹡「十一」長假國內遊收入按年瀉三成，餐飲銷售錄增長；國慶黃金周內地鐵

路發送旅客１﹒２７億人次

﹡ＩＭＡＸ內地影院國慶期間貢獻票房１﹒３億增２３％

﹡王毅出訪柬埔寨、馬來西亞、老撾及泰國，過境新加坡

﹡民航局表示國慶假期日均旅客量跌近９％，航班量跌一成

﹡網聯表示國慶跨網絡支付金額逾７萬億元，日均漲４７％

﹡豐田汽車９月中國銷量同比增２５﹒３％至近１８萬輛

﹡中國手遊９月全球收入排行榜：騰訊、網易奪冠亞軍

﹡報告指９月重卡銷量再創新高，連續六個月刷新記錄

﹡德美利９月投資者動向指數上升，亞洲客戶續增持美股

﹡５３家科創板公司公布首三季業績預告，三成預增

﹡離島免稅八日銷售１０﹒４億人幣，旅客同比增逾四成

﹡廣州金控黨委書記李舫金受查，廣州金融圈震盪

﹡發改委表示本輪汽、柴油價格不作調整

﹡新一輪成品油價調整將開啟，分析料大概率小幅上調

﹡市傳華為或出售榮耀手機業務，華為官方未澄清

﹡中國９月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒８，高於預期

﹡日本：中國推數字貨幣意在取先發優勢、削弱美元地位

﹡５隻螞蟻戰略配售Ａ股基金全售罄，鎖資６００億元人民幣

﹡外電表示螞蟻尚未通過上市聆訊，或未能美國大選前掛牌

﹡商務部終止對新加坡等進口甲硫氨酸反傾銷調查

﹡人行長假後停作逆回購，今日大幅收水５６００億元

﹡繼螞蟻集團後，傳京東數科擬發戰略配售產品為上市融資

﹡中汽協料９月汽車銷量環比增近１８％同比增１３％

﹡商務部就Ｂ２Ｃ電子商務平台經營者交易規則徵意見

﹡美威脅對螞蟻和騰訊支付平台下手，中方稱無異於海盜

﹡內媒表示深圳虛擬利是將透過人行開發Ａｐｐ發放

﹡華為被指與中國政府勾結，中方稱關切在英投資安全性

﹡機構料９月人幣新增貸環比增逾三成，Ｍ２增速持穩

﹡中國銀聯表示長假期間銀聯網絡交易金額超２﹒５萬億元



《其他消息》﹡傳港府研內地投票，最快明年部分城市實行；葉國謙指須重新定義通常居港

意思

﹡曾鈺成稱林鄭月娥曾批評民建聯未能為政府培養人才

﹡九龍塘宣道小學校友家長聯署批評教育局取消教師註冊

﹡香港電訊前員工涉起底警員、不誠實取用電腦等４罪成

﹡警方表示在超過一年的示威中，６９１人被控「暴動」

﹡防疫基金向註冊體育教練提供補助金計劃開始接受申請

﹡第三輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請

﹡遊戲機中心及麻將天九牌照持有人資助計劃今接受申請

﹡建造業議會料未來十年香港每年建造工程量開支最多３１５０億元

﹡李慧琼連任立法會內務委員會主席

﹡金管局表示９月收到２１６宗銀行投訴個案

﹡政府將延長美食車先導計劃一年

﹡邱騰華稱港區國安法將促進而非損害香港金融中心地位

﹡海洋公園行山團涉佔用官地牟利，地政總署跟進

﹡美國商會據報以１﹒４３億出售美國銀行中心中層單位

﹡深股通額度全日用１０２﹒６億元；滬股通額度全日用３３﹒４億元，外資

淨流入近１１３億

﹡眾安推「貸易抽」活動，申請分期貸款有機贏現金獎

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒７４％，連升二周料已完成尋底



《新冠肺炎》﹡本港今日新增８宗確診，帝苑酒店再多３人染疫

﹡防疫抗疫基金餐飲處所資助計劃下周二起接受申請

﹡流動車今晚蘭桂坊派樣本瓶，葵青臨時檢測中心將啟用

﹡中國正式加入新冠肺炎疫苗實施計劃，促疫苗公平分配

﹡尖沙咀帝苑酒店休業１４日，住客需於中午前撤離

﹡亞博館增建社區治療設施項目順利完成

﹡教育局向學校發信：維持半天上課，禁辦陸運會水運會

﹡許樹昌支持特定群組強制檢測，暫時無須停課

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