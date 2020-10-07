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即市新聞

07/10/2020 15:20

《股林淘金－林家亨》美股動力失去，短期反彈不定

　　《股林淘金》本周美國總統特朗普出院及病情轉好消息帶動三大指數上揚，曾一度收復上星
期的失地。特朗普就第二期紓困措施拒絕達成共識，原因是政治因素，認為民主黨的方案並非為
了對抗疫情，而是在為民主黨的州分提供支持。特朗普更指明他連任後才會推出刺激方案。特朗
普選情告急，各個民調都指出特朗普落後拜登。在下個月美國大選前，不確定因素會導致市場波
幅變大。投資者宜開始為大選過後作部署。投資者可以在短線投資上吼高減持，並趁低吸納擁有
強勁基本面的科技藍籌股，例如再生能源汽車公司或雲計算公司。預計選情對他們未來的發展並
不會造成壞影響。同時，華府就算易主，對華態度並未會轉變，料中國科技公司未來仍會受到影
響。舊經濟中的基建股都可以在選前吸納作短期持有，皆因雙方候選人都在政綱上提出將會加大
基建提升美國ＧＤＰ。
　
　　內地十一黃金周將完結，預計待內地股市９日恢復交易後，未必有動力再帶動恆指上升。恆
指並未跟隨外圍市場影響，預計今周後市未必能夠保持升幅，料其後沽壓會加重。接下來１０月
都會受到美國大選的不確定性影響下呈現下行走勢。建議投資者可以吼高減持，因為恆指已經升
回２４１００點的阻力位之上。現時美國股市未有實體經濟復甦支持，料冬季漸來臨有機會要迎
接新一輪疫情上升。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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