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即市新聞

09/10/2020 10:27

《股林淘金－林家亨》中國恒大（０３３３３）銷售表現理想

　　《股林淘金》中國恆大（０３３３３）早前之債務問題引起全城關注，不過集團各項降負債
成效積極，及亮麗的銷售數據支持，市場反應正面，多間大行包括摩根大通、德銀、星展、里昂
、聯昌、華泰等紛紛發聲力挺恆大，肯定集團在銷售及降負債方面的努力，持續看好恆大。
　　銷售方面，集團在內地房地產銷售旺季「金九銀十」期間推出全國樓盤大優惠，力谷銷量，
爭取２０００億元（人民幣．下同）銷售，根據集團９月１日至１０月８日的銷售數據來看，實
現合約銷售金額１４１６﹒３億元，合約銷售面積１６４１﹒７萬平方米，累計實現合約銷售金
額５９２２﹒５億元，集團已完成全年６５００億元合約銷售目標的９１﹒１％，銷售表現理想
。此外，截至２０２０年６月３０日，集團持有現金餘額２０４６億元，反映集團的經營健康
，財務穩健。
　　集團早前公布與１３００億元戰略投資中的８６３億戰略投資者簽訂補充協定，同意轉為普
通股權長期持有，且股權比例保持不變。剩餘的４３７億戰投中，恆大已與１５５億戰投商談完
畢，另２８２億戰投正在商談中，事件反映公司執行及應變能力靈活，外界對公司的形象持正面
態度。
　　此外，集團早前公布，分拆內地物管一哥來港上市及汽車板塊在上海證券交易所科創板上市
，相信將可進一步紓緩資金壓力。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
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