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即市新聞

12/10/2020 07:51

《油金掠影》油價上周累升約９％，美元挫至三周低金價全周揚１％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》由於挪威石油工人結束罷工，市場料油產將會提高。油價上周
五（９日）挫逾１％。布油期貨收跌１﹒１％至４２﹒８５元（美元﹒下同）；美油期貨則收跌
１﹒４％至４０﹒６０元。惟若以全周表現計算，兩大原油合約於上周累計上漲約９％，為三周
周來首次上升，也是布油自６月以來的最大單周升幅。
　　在經過為期１０天的罷工後，挪威石油公司上周五與工會官員達成了薪資協議，抵銷了市場
因颶風對油產減低的憂慮，帶動油價回軟。
　　值得留意的是，摩根大通指由於今年冬天冠狀病毒病例或會增加，致全球石油需求下降，油
組（ＯＰＥＣ）或會放鬆減產計劃，而沙特或會推動在當前減產配額的基礎上加大減產力度。

＊憧憬美國刺激措施出台，金價上周揚逾１％＊

　　由於美元挫至近三周低位，市場憧憬刺激措施出台使投資者買入黃金，對沖或將出現的通脹
，金價於上周五漲逾１％。現貨金曾漲１﹒５％至１９２０﹒９２元，全周升約１﹒２％；現時
則報１９２６﹒３２元；而美國黃金期貨則收升１﹒６％報１９２６﹒２元。
　　值得留意的是，民主黨總統候選人拜登的選情較特朗普為領先，市場料出台刺激措施的可能
性增加，帶動黃金吸引力上揚。
　　其他貴金屬方面，白銀上周五曾漲４﹒４％至２４﹒８７元，全周升約５％，現時報２５﹒
０５元；鈀金上周五曾漲２﹒９％至２４４０﹒６８元，現時報２４３７﹒４元。（ｊｃ）

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