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即市新聞

12/10/2020 07:50

《華爾街內望》市場續憧憬國會達成部分刺激方案，道指漲１６１點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》市場憧憬國會達成部分刺激方案，美股上周五（９日）上揚，
標指、納指錄得７月以來最大單周漲幅。
　　道指漲１６１點或０﹒５７％，報２８５８６點。標指漲３０點或０﹒８８％，報３４７７
點。納指漲１５８點或１﹒３９％，報１１５７９點。
　　上周累計，標指漲３﹒８％，納指漲４﹒６％，創７月以來的最大單周漲幅，道指漲
３﹒３％，創８月以來最大單周漲幅。
　　雖然美國眾議院議長佩洛西、財長努欽上周五未能就部分刺激方案達成一致共識，但預計談
談將繼續進行。努欽上周五提出一項新提議，但佩洛西助手透露，提議缺乏控制疫情的廣泛計劃

　　市場開始消化民主黨候選人拜登贏得今年總統大選的可能性，而上月激烈的辯論已導致拜登
在幾項全國民調的領先優勢大幅擴大。
　　個股方面，標普科技股漲１﹒５％，標普能源股跌１﹒６％。，細價股羅素指數上周累漲６
﹒４％，創下６月初以來最大漲幅。
　　通用電氣漲２﹒９％，有傳高盛恢復跟蹤公司，並將其評級定為「買入」，強調公司將在走
出疫情後變得更加強大。
　　賽靈思（Ｘｉｌｉｎｘ）漲１４﹒１％，有指ＡＭＤ正洽談收購該晶片製造商，交易作價超
過３００億美元。
　　指標十年期國債收益率升１個基點至０﹒７７７％。兩年期國債收益率升０﹒８個基點，報
０﹒１５５％。（ａｌ）

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