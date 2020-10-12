《牛熊志選－陳其志》資金捧強勢股，持續部署阿里好倉

《牛熊志選》恆指上周重上廿天線及２４０００點關口，暫時扭轉近期偏淡走勢，惟

２４２００點至２４８００點之間市場累積較多蟹貨，料持續反彈阻力重重，策略上宜候低吸納

為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（８日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億

港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２億港元資金淨流入，顯示有資金流

入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２１００點至２２３９９點

之間，累計相當約１９４３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２４８００點至２５０９９點之

間累計了相當約２６５５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至２０﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒６個波幅點至２０﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至３５﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至

３１﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至３３﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３１﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒６個波幅點至３０﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２３﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２９﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２３﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至２０﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

２２﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約１億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認

購證為行使價約３４０元至３５４元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍牛證方面，資

金留意收回價２７５元至２７８元之間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約１９倍至

２５倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約６１３３萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價２３元至２５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍；牛證

方面，資金留意收回價１９元至２０元之間的較貼價條款，收回距離約４％至６％，槓桿約１１

倍至１４倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２７６６萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４３８元至４７５元附近的中期價外條款，

實際槓桿約６倍至１０倍；熊證方面，資金主要留意收回價５４６元至５５２元附近的條款，收

回距離約１％至２％，槓桿約３３倍至４８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

