《ＥＴＦ解碼－羅博仁》ＥＴＦ市場的可持續投資

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）相關投資主題近年越來越受投資

者關注，與ＥＳＧ及可持續發展相關的ＥＴＦ亦漸成投資市場焦點。本文將探討ＥＳＧ主題

ＥＴＦ市場的最新發展，並釐清投資者對ＥＳＧ的普遍誤解。



＊ＥＳＧ主題投資漸受關注＊



以全球ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ市場於過去三年錄得顯著增長，在世界各地以ＥＳＧ為主題的

ＥＴＦ數量從２０１８年底的１１５隻，增加至２０２０年８月的３１５隻。同期，以ＥＳＧ為

主題的ＥＴＦ的資產管理規模（ＡＵＭ）則從２０１８年底的１７０億美元，上升至２０２０年

８月的１１７０億美元。儘管以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ增長強勁，但截至２０２０年８月底，這

類ＥＴＦ的資產管理規模僅佔全球ＥＴＦ市場的２％，意味著ＥＳＧ主題ＥＴＦ仍有龐大的發展

空間。

香港首隻以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ於今年１月上市，投資於綠色能源公司，其資產管理規模

於８月底為５﹒４８億港元。此外，首隻以中國Ａ股ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ預計將於本月在香港

上市，讓投資者能有多一項工具參與中國市場的ＥＳＧ板塊。

以ＥＳＧ為主題的投資增長趨勢或將持續。一項投資者調查顯示，香港不少個人投資者在作

出投資決定時，會先考慮ＥＳＧ因素。大部分投資者均關注ＥＳＧ投資的社會層面，其次是企業

管治。然而，亦有一些投資者對ＥＳＧ的認識仍然有限，大多數不考慮ＥＳＧ因素的個人投資者

都表示對ＥＳＧ缺乏認識，反映投資者教育的必要。



＊ＥＳＧ和投資表現的關係＊



有關ＥＳＧ主題投資的其中一個誤解是「ＥＳＧ投資收益較低」，但數據顯示，將ＥＳＧ因

素融入企業營運或有助提高公司利潤和投資回報：一份研究報告匯集了超過２０００項有關

ＥＳＧ的研究報告，發現有近５０％的研究報告皆反映ＥＳＧ與公司財務業績之間存在正比關係

。ＥＳＧ投資或可產生額外回報，可能是ＥＳＧ企業營運政策所帶來的優勢，例如更忠誠的員工

、更高的生產率、減少浪費和更高的資源運用效益。



＊選擇ＥＳＧ主題ＥＴＦ，可注意定性評估和ＥＳＧ評分＊



ＥＴＦ市場上出現越來越多以ＥＳＧ為主題的產品，在選擇最合適產品時，投資者首先應須

辨別有關ＥＴＦ的ＥＳＧ主題，例如關注氣候變化的投資者或相對重視環境因素，而希望投資於

對社會負責的公司的投資者可考慮社會因素。

除了以上定性（ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅ）評估外，投資者亦應注意量化層面，例如ＥＳＧ

評分，以查核該產品有否在投資過程中真正納入ＥＳＧ因素。詳情請參閱指數供應商所提供的指

數編制方法。投資者還應留意ＥＴＦ發行商在招股書上的訊息披露，例如最大持倉，以監察基金

經理有否在證券篩選過程採用ＥＳＧ標準，即只將符合ＥＳＧ要求的公司納入ＥＴＦ投資組合。

以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ的發展尚處於早期階段，但隨著投資者對可持續投資的認識提升，加上

監管披露的要求更趨嚴謹，以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ的增長潛力正不斷提升。

與一般投資產品一樣，以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ涉及投資風險，無法保證獲利。此外，

ＥＴＦ涉及的風險包括（但不限於）交易價格高於或低於資產淨值、交易對手風險（合成ＥＴＦ

）及追蹤誤差等。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解相關風險，量力而為。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

