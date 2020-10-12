《一周攻略－周進略》市場提早消化部分不明朗因素

《一周攻略》全球金融市場的投資者情緒，繼續在疫情與選情中來回震盪，搖擺不定。

美國總統特朗普感染後的病情如何，當然是焦點，但投資者關心的，已不只於此，更會留意

，若其出事，是否更關注其身邊一眾大員的安危，而原定的辯論是否可以如常進行，抑或有變更

，又或者更多人把重心放在副總統人選的表現優劣，可以說是眾說紛紜。



＊美國選情民調往績令人有戒心＊



但可以肯定的是，觀乎其本人的辯論後，甚至感染消息之後，都沒有對其選情有明顯幫助，

起碼從選舉民調的數據可見一斑。當然，不少人對於民調的參考價值存疑，尤其之前同樣是這些

民調，認為當年特朗普不能當選的，結果如何，自然令今次不少人有戒心。

無論如何，投資者不是一味看著倒後鏡的，而是向前望，當然不是人想法一樣，但每個人都

會對稍後的事態發展有預計，而透過真金白銀押注，把可以設想的資訊都用盡。君不見踏入１０

月份，一洗９月份的頹風，股市有點起色，氣氛略見好轉。



＊美股氣氛好轉非純新舊經濟交替＊



當然，若以個別在９月份跌勢頗明顯的科技新經濟龍頭企業的股價看，仍未回到早前的高位

，但整體大市指數回勇，卻亦是不爭事實，有點奇怪，但的確如此，既不盡是炒市不炒股，又不

是炒股不炒市，而是兩樣皆有，不一而足，反映背後的市況，例如一般量度的市寬和成交等，板

塊輪動之餘，不是完全的新舊交替可以概括之。

事實上，若以小型股的表現領先，但大型股仍有戒心，則投資者看重的，便不只是價值的體

現，更多是找便宜，但這種心態維持不久，因為看來便宜的總有其一開始便宜的理由，而買盤一

旦湧現，基於其基本面的遜色，實體經濟不濟，其實不易一下子改觀，轉眼間又不再便宜的例子

，比比皆是。



＊板塊輪動，新股有勢＊



不只美股如此，其實港股又何嘗不是板塊輪動，輪流炒作？只是資金若非大舉持續有主調，

單純是憧憬個別新股的風潮，則亦不易維持，進銳退速之下，投資者要小心這段日子的任何追漲

殺跌，容易過猶不及。

不過，話要說回來，港股市場的新股氣氛，的確有相當不俗的氣氛，投資者也不要輕易錯過

，以為整體大市龍頭未能領漲，便一下子放棄，反而可以考慮以控制注碼的手法，分散一點去投

資，以或然率的角度，每支新股份配一點比例，可能勝於集中押注於當期最熱門的，因為近來表

現看來，熱門的太貴，若計及孖展融資後，以抽中的比例甚低，則期望值一點不值博，相反，若

因為資金接駁不成，而變成當期冷門的，反而是人人沒押注，值博率相當高一點。



＊低位料有支持，小心波幅突變＊



當然，必須小心的是，上述「打新」純屬短期博奕，時間一旦拖長，勝算極低，年初至今不

少新股的首日急升，跟隨後幾個月的大幅回落，對比之明顯，投資者不得不留意。

維持看法，美國大選日子愈來愈近，則投資者對此不明朗因素仍存憂慮，一方面已在過去一

個多月，提早減倉中，相對減輕了部分壓力，何況部分人向前望，如上文所示，有可能幫助低位

有支持，但要小心波幅大反而是正常，若太急速於本周收窄太多，則突如其來的急速爆升或爆跌

，可能令很多後段跟進的出事。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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