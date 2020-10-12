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12/10/2020 09:26

《套期保值－蕭猷華》庫存減少利好大豆價格

　　《套期保值》美國芝加哥大豆期貨上周五（９日）升至兩年半新高，１１月合約急升
１５﹒５美仙，收報１０６５﹒５美仙。主要原因受美國大豆庫存跌至五年低位，全球第二大種
植國巴西生長延遲，亦間接利好美國大豆銷售，供應緊張令美國大豆升至２０１８年３月以來新
高。
　　另一方面，美國總統特朗普感染新冠肺炎後迅速康復，重新投入競選活動，市場增加對特朗
普連任機會，有利美國對中國貿易政策的延續。
　　從技術走勢來看，大豆價格已升至２０１８年３月和２０１７年１月的高位，料在１０８０
美仙是重要阻力區，若能突破，下一目標將是１２００美仙。《獨立商品分析師　蕭猷華》
　
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