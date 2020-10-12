科技生科股跑出，港股午後升幅擴至近６００點，現報２４６７０

《經濟通通訊社１２日專訊》美股上周五上升，國家主席習近平本周前往深圳出席深圳經濟

特區成立４０周年慶典，內地昨印發深圳改革試點方案，，中港股市今早造好。恆指高開９８點

，升幅一度縮窄至７７點，之後發力最多升５０２點，高見２４６２１點，創９月１７日以來新

高，重上５０天線（約２４６０３點）。午後龍頭ＡＴＭＸ造好，小米集團（０１８１０）飆逾

７％，暫為表現最好藍籌；騰訊（００７００）升近３％。生物科技股亦跑出，藥明生物（０２

２６９）股價創新高，高見２１８元，現暫漲６﹒４％。港股升幅進一步擴大，好快升破早上高

位，更重上１００天線（約２４６３９點），暫時高見２４７０２點，現時，恆生指數報２４６

７０，升５５１點或升２﹒２９％，主板成交８８７﹒２９億元。國企指數報９８９９，升２８

１點或升２﹒９２％。

藍籌股方面，匯控（００００５）轉升０﹒４８％，報３１﹒６元；港交所（００３８８）

升２﹒１％，報３７９﹒８元；騰訊（００７００）升２﹒８７％，報５５５元；友邦保險（０

１２９９）升０﹒７５％，報８０﹒２５元；中移動（００９４１）升１﹒７％，報５０﹒８元

。金融股有份領漲，建設銀行（００９３９）升６﹒１８％，報５﹒３３元；工商銀行（０１３

９８）升６﹒４８％，報４﹒２７元。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２２﹒４５元 升７﹒１６％

藥明生物（０２２６９） ２１５﹒６０元 升６﹒４２％

工商銀行（０１３９８） ４﹒２６元 升６﹒２３％

中國聯通（００７６２） ５﹒３３元 升６﹒１８％

建設銀行（００９３９） ５﹒３２元 升５﹒９８％



中國銀行（０３９８８） ２﹒５１元 升５﹒０２％

交通銀行（０３３２８） ３﹒９４元 升３﹒９６％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒３０元 升３﹒３２％

中信股份（００２６７） ５﹒８６元 升３﹒１７％

吉利汽車（００１７５） １６﹒２６元 升２﹒９１％

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（ｃａ）

