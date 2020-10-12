騰訊領市，港股升幅擴大至近４００點，現報２４５０２點

《經濟通通訊社１２日專訊》市場憧憬政府與國會有關救助經濟方案的會談持續，美股三大

指數上周五持續向好，港股兩周累彈８８３點後，今早高開近百點，之後愈升愈多，多隻藍籌股

造好，騰訊控股（００７００）升２﹒４１％，報５５２﹒５元；拉動大市逾６０點。現時，恆

生指數報２４５０２，升３８３點或升１﹒５９％，主板成交２８３﹒８０億元。國企指數報９

８１１，升１９３點或升２﹒０２％。

其他ＡＴＭＸＪ亦向上，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒６８％，報２９１元；未受報道指

有美國國會議員促請華府介入，阻止螞蟻集團在中港同步上市消息影響。小米集團（０１８１０

）升２﹒８６％，報２１﹒５５元；美團點評（０３６９０）升３﹒５６％，報２７９﹒６元；

京東集團（０９６１８）升２﹒１４％，報３１４﹒４元。

重磅股方面，市場觀望美國金融制裁名單，料最快今晚公布，匯控（００００５）逆市跌０

﹒４８％，報３１﹒３元；港交所（００３８８）升２﹒２％，報３８０﹒２元；友邦（０１２

９９）升１﹒１３％，報８０﹒５５元；中移動（００９４１）升１﹒３％，報５０﹒６元；建

行（００９３９）升２﹒５９％，報５﹒１５元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通 （００７６２） ５﹒２６元 升４﹒７８％

藥明生物 （０２２６９） ２１０﹒６０元 升３﹒９５％

工商銀行 （０１３９８） ４﹒１５元 升３﹒４９％

吉利汽車 （００１７５） １６﹒３２元 升３﹒２９％

小米集團 （０１８１０） ２１﹒６０元 升３﹒１０％



華潤置地 （０１１０９） ３７﹒１５元 升２﹒９１％

中國平安 （０２３１８） ８３﹒１０元 升２﹒８５％

建設銀行 （００９３９） ５﹒１６元 升２﹒７９％

騰訊控股 （００７００） ５５２﹒５０元 升２﹒４１％

新世界發展（０００１７） ３９﹒００元 升２﹒３６％

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（ｃａ）

