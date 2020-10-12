《盤後部署》觀望周三習近平南巡＋蘋果發布會，恒指短期試兩萬五

《經濟通通訊社１２日專訊》港股全日受惠深圳多項政策刺激的震撼彈，新、舊經濟股皆上

漲。日線圖上，各技術分析指標，連同今日資金流向、成交均配合升勢，料恆指短線上望

２５０００水平。

恆指今日高開９８點，甫開後曾見２４１９６點，升幅略收窄至７７點，惟已是全日最低位

，午後一度拉升至２４７０２點，創近一個月新高，點數升幅５８３點，最終收市仍漲５３０點

或升２﹒２０％，報２４６４９，收復５０天（約２４６０４）、１００天線（約２４６３９）

；主板成交１４０２﹒９１億元，較上日（９日）增加逾２４％。國企指數報９８７８，升

２６０點或升２﹒７１％。

恆生科技指數繼續跑贏大市，並以近全日高位收市，抽高２４５點或升３﹒２７％，報

７７４８，盤中最多漲３﹒２９％。

值得留意的是，北水今日大舉增持港股，全日淨流入７４﹒６億元，為７月８日以來最多。

Ａ股亦全面造好，滬綜指升２﹒６４％，報３３５８點；深成指走高３﹒１５％，創業板指

亦飆３﹒９１％；兩市全日成交９７１４億元人民幣，較上日大增逾３６％。



＊人民幣中期升勢料不變，觀望美國新刺激方案、銀行股業績＊



人民銀行周六（１０日）突然宣布由今日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，由

２０％下調至零。儘管離岸人民幣一度急貶至６﹒７３水平，跌幅逾４００點子，人民幣中間價

今早仍漲至近一年半高，至６﹒７１２６，升６７０點子，創逾１５年最大升幅。日內在岸及離

岸人民幣節節在高，截至止稿，分別在６﹒７２及６﹒７１水平。

雖然人行此舉有緩和人民幣升勢之味，但分析仍普遍認為，人民幣中期升勢不會受阻。高盛

指出，調降遠期售匯風險準備金率本質上是放鬆宏觀審慎管理，與更靈活及市場驅動的匯率目標

一致；相信短期內人民幣雙向波動的風險將增加，惟中期即６至１２個月走勢將更強勁。

美國方面，本周仍要持續關注當地新一輪刺激經濟方案的磋商進展。美國總統特朗普最新表

示，希望看到一個規模更大的新刺激經濟方案，與早前的表述截然不同。美國財長努欽據稱提出

１﹒８萬億美元新方案，較白宮早前提出的１﹒６萬億規模為多，惟仍較民主黨提出的２﹒２萬

億美元低。而眾議院議長佩洛西則指，在與努欽的討論中，有關抗疫策略未能達成共識。另外，

摩根大通、摩根士丹利、花旗、高盛、美國銀行等多間大型銀行本周均會公布季度業績。分析料

，是次銀行股業績或較預期好，不排除將成推動市場的因素之一。



＊新舊經濟股有望繼續造好，周三為「超級星期三」＊



港股全日高開高走，並獲大成交配合。據經濟通報價系統顯示，大戶買沽比率已進一步改善

至６２：３８的可觀水平，全日錄１５４﹒４０５億元資金淨主動買入，為過去至少５０個交易

日以來最多。

日線圖上，ＳＡＲ、ＭＡＣＤ、ＲＳＩ、ＳＴＣ均持續全面向好，且價位進一步升離保歷加

通道中軸（約２４０３５），估計上試頂部水平（約２４９８５），機會頗大。

從牛熊證街貨圖上，上日最多新增的熊證收回價區域為２４６００－２４７００，相對

８７５張期指對沖張數，惟今日已全數殺掉，淡友下一級目標理應為重貨區，即收回價區域為

２５００－２５１００，亦保歷加通道頂部水平相若。

不過，能否上試此水平還看周三（１４日）的多個因素。其一，國家主席習近平當日將南下

深圳出席深圳特區建立４０周年慶祝大會，並發表重要講話。雖然多隻深圳相關股半日均見先高

後回，惟下午情況有所改善，多股以大陽燭收市，估計若周三再有利好政策出台，中港股市氣氛

將再度獲提振。

另外，蘋果公司當日本港時間凌晨１時將舉行發布會，市場已認定將發布新ｉＰｈｏｎｅ

１２。被視為最強蘋果分析師的天風證券分析師郭明錤表示，蘋果將推出４款新手機；若售價低

於６９９美元，折合約５４１７元的話，估計蘋果將獲新機大賣，相關供應鏈股價將持續上漲，

而手機股的良好勢頭則有望持續。（ｋｌ）

