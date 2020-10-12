《談國論企－黎偉成》教宗質疑疫情顯市場自由失敗

《談國論企》天主教教宗方濟各於２０２０年１０月４日，指出全球性衛生大危機已經展示

沒有人可以在隔絕中面對生活，不僅質疑「市場資本主義的「魔法理論」已經失敗」，甚至似乎

間接批判特朗普的美帝國霸道主義和劣行，驚雷一響乃警醒世人要認認真真、嚴嚴肅肅地思變，

和採取實實際際行動，以改變現下之惡況，很值得深切思與行。



＊冀後疫情時代激發全人類是大家庭＊



作為世界舉足輕重的宗教人物，方濟各是在天主教聖城阿西西發表題為《眾位兄弟》的通諭

大綱，罕有地直接了當地評論世界當今的政經社會，特別是此為方濟各早在新冠肺炎ＣＯＶＩＤ

－１９惡疫爆發之前就著手撰寫新通諭，在惡疫大流行後更堅持其信念，加上所諭言之有物、言

之有理、言之有實，更有先知先覺和有實效之諭，乃警世之語。

新冠惡疫爆發和大流行至今，歐美等許許多多發達國家的疫情仍然相當嚴峻，經濟衰退使許

許多多大企業裁員和倒閉潮，而中小微企的困境更甚，乃方濟各強調「現行政治及經濟制度必須

改革，回應受疫情影響的民眾的合法要求」之因。

我絕對支持方濟各所提出：「後疫情時代世界的思考，希望激發全類是一個大家庭的意識」

遠見，乃因以特朗普為首之美帝國白人霸道主義對美國以至全世界確實是大災難，否則便不會有

惡疫橫行，因環球沒有在一貫由美國牽頭反而在特廝無心無力抗疫之況，受盡折磨，亦為我一直

狠批特朗普乃混世魔王，為有理有節之評。

先談（甲）最近發生的事情。最是重要的，當然是（Ｉ）新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９。方濟

各明確地指出「世界體系在面對新冠肺炎疫情時暴露出的脆弱性，已經證明市場自由並不能解決

一切問題，必須要有積極的經濟政策，以發展有利於生產多樣性和商業創造力的經濟，並創造更

多的工作機會」。所言重點，在於「市場自由」，即自由市場體系，在惡疫當前的高度的脆弱性

，顯然是過份自由，不夠積極，無法煥發出經濟活力，特別是多樣性的生產和商業力量，最終當

然是要創造更多工作機會。

由是方濟各強調（ＩＩ）「一個好的經濟政策會創造就業，而不是摧毀」。

從新冠肺疫肆虐至今，美國、歐洲等許許多多發達國家，在防控疫情上仍然束手無策，更爆

發一波又一波的大流行，每日確診和死亡人數，屢創新高，經濟社會無法重啟，失業情況當然愈

來愈嚴重，也就是方濟各對「市場自由」主義和政策，是否可以繼續在「一切問題」行之有效，

作出質疑之因。

方濟各還（ＩＩＩ）反駁所謂「涓滴經濟學理論」，認為「在經濟發展讓一部分人先富起來

，而不優待貧困人口，並不能解決所有問題」。此亦可從新冠惡疫爆發和大流行至今，歐美等許

許多多發達國家經濟衰退，皆出現大企業裁員和倒閉潮，使不少中產甚至中高產等人士失業或瀕

臨失業邊沿，而貧困人士有可能連到「食物銀行Ｆｏｏｄ Ｂａｎｋ」，也取不到應有足夠的食

物，一部分先富起來的人多是財富受損，情況當比貧困者好得多。



＊狠批一些國家目光短淺極端憤怒激進＊



由是方濟各進一步指出（乙）世界現時所面對的重大問題，我所關注的有好幾個重點，特別

是（一）正處於「一定程度的倒退」，一些國家「目光短淺、極端、憤怒和激進的民族主義、新

形式的自私和社會感的走失」。

（二）很多國家將「誇張、極端主義和兩極化」作為政治工具，沒有「良性的辯論」和長期

的計劃，只是運用一些旨在抹黑別國的狡猾技巧。

和（三）社交媒體進一步造成社會分裂，「社會攻擊通過電腦和移動裝置實現了前所未有的

擴張」。

方濟各更坦言：（四）「有些言論在數年前若公開表達，會失去普遍尊重」，但「部分政治

人物今天即使用最殘忍的詞彙，都沒有被懲罰」

即使方濟各即使未有所指者，但歸納各點顯然很大程度似是指特朗普這個混世魔王，有誰可

以更加能夠精準地「對號入座」？

我之見，是方濟各對世界現下深陷的惡絕困境，有高度擔心，美國人要深切思考，全世界人

同樣要深切思考，因這是人類的重大危機！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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