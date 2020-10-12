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即市新聞

12/10/2020 13:04

《外匯達仁－盧楚仁》英歐談判進入關鍵期，英鎊該如何部署？

　　《外匯達仁》上周五（９日）歐盟首席談判代表巴尼耶到達倫敦，與英國進行１２小時的所
謂隧道密談。會談後，英國首相約翰遜發言人表示，英歐雙方已取得一些進展，但只可惜沒有在
所有分歧上達成一致協議。歐盟亦表示，希望英方能夠作出更多讓步從而達成談判已久的貿易協
議。
　
　　金融市場似乎有信心雙方能夠達成協議，令英鎊匯價持續反彈，英鎊兌美元從９月２３日低
位１﹒２６７５已經反彈至１﹒３０４９，反映金融市場不擔心英國出現硬脫歐。上星期約翰遜
表示，給歐盟最後通牒定在１０月１５日，在這限期前如果看不到有達成協議的希望，便會要求
英方的談判團隊全面退出談判，並計劃沒有貿易協議下脫歐。
　
　　在歐盟方面，相信亦會就英國內部市場法案向英國提出起訴，所以未來幾天將進入非常關鍵
時刻，雖然這幾天談判氣氛似乎有所緩和令英鎊匯價得到支持，若英鎊匯價持續反彈到星期四，
而又真的戲劇性出現轉機，英歐雙方終於簽署貿易協議。但要小心，因英鎊匯價持續反彈，估計
匯價某程度上已反映了這個好消息。所以一旦這好消息出現而高追，相信會有一定風險，而且英
國最近所公布的經濟數據十分差劣，最近英國疫情亦再次大爆發，估計未來所公布的經濟數據會
更差。
　
　　因此英倫銀行在１１月宣布實施負利率或加碼量寬的機會極大。我估計一些重量級的交易員
可能會趁有好消息出貨，令英鎊匯價從高位受壓而下跌，若果真的有好消息出現，英鎊有機會向
上挑戰１﹒３１８６至１﹒３２６７的阻力，所以到此水平高追要小心。當消化了好消息之後，
不排除市場又再炒作英國上述的負面消息令英匯價回落至１﹒２８水平。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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