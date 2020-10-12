  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2020 10:19

《異動股》中芯飆８％觸２０元，傳Ｎ＋１芯片流片測試成功

　　《經濟通通訊社１２日專訊》芯片股集體大爆發，中芯（００９８１）及華虹半導體（０１
３４７）分別為升幅首兩大科指成分股。
　　有傳中芯ＦｉｎＦＥＴ　Ｎ＋１　先進工藝的芯片流片測試成功，刺激股價一度飆近１０％
，高見２０﹒２５元，突破２０天線（約１９﹒１８３元），並創逾兩周新高，現價仍攀高５﹒
２９％，報１９﹒９２元；成交約４２２萬股，涉資８２５２萬元，為第五大活躍股份。
　　華虹半導體跟漲６﹒１３％，報２９﹒４５元，重上１０天（約２８﹒３４元）及５０天線
（約２８﹒９２６元）。
　　值得留意的是，中芯及華虹目前分別錄３﹒０９億元及４０４８萬元淨主動買入，買沽比率
均處於６０：４０以上，屬可觀水平。
　　據媒體報道，已完成全球首個基於中芯國際ＦｉｎＦＥＴ　Ｎ＋１先進工藝的芯片流片和測
試，所有ＩＰ全自主國產，功能一次測試通過。
　　中芯早於今年的中期業績上公告，第二代先進工藝（Ｎ＋１）進展順利，已進入客戶產品驗
證階段。

　　表列芯片相關股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　１９﹒９６元　　　升８﹒０１％
　　華虹半導體　（０１３４７）　２９﹒４５元　　　升６﹒１３％
　　中興通訊　　（００７６３）　１９﹒９２元　　　升５﹒２９％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　８４﹒９０元　　　升０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向12/10/2020
新能源汽車再迎新風口！恒大汽車料成最大獲益者
財經熱話09/10/2020
《股市一周》港股重上兩萬四關累升660點　科指跑贏周漲近6%
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Dickson推介】尚珩2座高層A室
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Peggy推介】海傲灣兩房單位
中國故事09/10/2020
《神州經脈》9月財新服務業PMI三個月高　長假後復市股匯齊飆
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Jason推介】將軍澳Capri獨立洋房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>