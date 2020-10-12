《異動股》中芯飆８％觸２０元，傳Ｎ＋１芯片流片測試成功

《經濟通通訊社１２日專訊》芯片股集體大爆發，中芯（００９８１）及華虹半導體（０１
３４７）分別為升幅首兩大科指成分股。
有傳中芯ＦｉｎＦＥＴ Ｎ＋１ 先進工藝的芯片流片測試成功，刺激股價一度飆近１０％
，高見２０﹒２５元，突破２０天線（約１９﹒１８３元），並創逾兩周新高，現價仍攀高５﹒
２９％，報１９﹒９２元；成交約４２２萬股，涉資８２５２萬元，為第五大活躍股份。
華虹半導體跟漲６﹒１３％，報２９﹒４５元，重上１０天（約２８﹒３４元）及５０天線
（約２８﹒９２６元）。
值得留意的是，中芯及華虹目前分別錄３﹒０９億元及４０４８萬元淨主動買入，買沽比率
均處於６０：４０以上，屬可觀水平。
據媒體報道，已完成全球首個基於中芯國際ＦｉｎＦＥＴ Ｎ＋１先進工藝的芯片流片和測
試，所有ＩＰ全自主國產，功能一次測試通過。
中芯早於今年的中期業績上公告，第二代先進工藝（Ｎ＋１）進展順利，已進入客戶產品驗
證階段。
表列芯片相關股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中芯國際 （００９８１） １９﹒９６元 升８﹒０１％
華虹半導體 （０１３４７） ２９﹒４５元 升６﹒１３％
中興通訊 （００７６３） １９﹒９２元 升５﹒２９％
ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８４﹒９０元 升０﹒４７％
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（ｋｌ）
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