《異動股》中芯飆８％觸２０元，傳Ｎ＋１芯片流片測試成功

《經濟通通訊社１２日專訊》芯片股集體大爆發，中芯（００９８１）及華虹半導體（０１

３４７）分別為升幅首兩大科指成分股。

有傳中芯ＦｉｎＦＥＴ Ｎ＋１ 先進工藝的芯片流片測試成功，刺激股價一度飆近１０％

，高見２０﹒２５元，突破２０天線（約１９﹒１８３元），並創逾兩周新高，現價仍攀高５﹒

２９％，報１９﹒９２元；成交約４２２萬股，涉資８２５２萬元，為第五大活躍股份。

華虹半導體跟漲６﹒１３％，報２９﹒４５元，重上１０天（約２８﹒３４元）及５０天線

（約２８﹒９２６元）。

值得留意的是，中芯及華虹目前分別錄３﹒０９億元及４０４８萬元淨主動買入，買沽比率

均處於６０：４０以上，屬可觀水平。

據媒體報道，已完成全球首個基於中芯國際ＦｉｎＦＥＴ Ｎ＋１先進工藝的芯片流片和測

試，所有ＩＰ全自主國產，功能一次測試通過。

中芯早於今年的中期業績上公告，第二代先進工藝（Ｎ＋１）進展順利，已進入客戶產品驗

證階段。



表列芯片相關股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １９﹒９６元 升８﹒０１％

華虹半導體 （０１３４７） ２９﹒４５元 升６﹒１３％

中興通訊 （００７６３） １９﹒９２元 升５﹒２９％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８４﹒９０元 升０﹒４７％

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（ｋｌ）

