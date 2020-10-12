《午市前瞻》習近平南巡利好中港股市，料恒指有機會重上二萬五

《經濟通通訊社１２日專訊》市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，美股三大指數

上周五持續向好。加上國家主席習近平本周將南下，市場憧憬或有新政策支持深圳及大灣區發展

，中港股市今早造好。港股今早高開９８點，報２４２１７，之後升幅持續擴大，臨近中午收市

更突破５０天線及１００天線匯聚水平，即約２４６００點水平，高見２４６１７點，創９月１

７日以來新高。半日收報２４６０８，升４８９點或升２﹒０３％，主板成交７６８﹒６３億元

。國企指數報９８６９，升２５１點或升２﹒６１％。

內地股市造好，上證綜合指數重上３３００點關口，收報３３４６，升７４點或升２﹒２７

％，成交２１４２﹒９３億元人民幣。深證成份指數亦以半日最高位收市，報１３６０６，升３

１７點或升２﹒３９％，成交３７５１﹒１５億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）獲花旗看好第三季業績並上調目標價，升１﹒９９％，

報３７９﹒４元。市場觀望美國金融制裁名單，料最快今晚公布，匯豐（００００５）無升跌，

報３１﹒４５元；恆生銀行（０００１１）跌０﹒５１％，報１１６﹒７元。友邦保險（０１２

９９）升０﹒７５％，報８０﹒２５元；中移動（００９４１）升１﹒７％，報５０﹒８元。內

銀股造好，建行（００９３９）升５﹒５８％，報５﹒３元；工行（０１３９８）升６﹒２３％

，報４﹒２６元；為半日表現最好藍籌。



＊深圳概念股受捧，小米發布ＵＷＢ技術＊



國家主席習近平本周三將參加深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會並發表講話。另外，國務

院印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》。深圳概念股今早表現

突出，藍籌的華潤置地（０１１０９）升３﹒０５％，報３７﹒２元；深圳控股（００６０４）

飆７﹒９２％，報２﹒５９元；；深圳國際（００１５２）升３﹒９９％，報１３﹒０２元。至

於深圳高速公路（００５４８）升２﹒６８％，報６﹒９元；廣深鐵路（００５２５）升４﹒６

５％，報１﹒３５元。

科技股領漲，ＡＴＭＸ向上，騰訊（００７００）升２﹒５％，報５５３元；阿里巴巴（０

９９８８）未受報道指有美國國會議員促請華府介入，阻止螞蟻集團在中港同步上市消息影響；

升１﹒５％，報２９０﹒６元；小米（０１８１０）升５﹒７３％，報２２﹒１５元；公布推出

ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術，為新一代具備空間定位的連接技術，有助定

向操控。美團（０３６９０）創新高，半日升３﹒２６％，報２７８﹒８元；京東集團（０９６

１８）升１﹒５６％，報３１２﹒６元。

濠賭股逆市向下，金沙中國（０１９２８）跌１﹒２３％，報２８元；美高梅（０２２８２

）跌１﹒６％，報９﹒２４元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒２％，報１１﹒５６元。不過澳

博控股（００８８０）升０﹒３５％，報８﹒６９元。



＊中芯勁升一成二，報道稱「Ｎ＋１」技術突破瓶頸＊



有報道指，內地有晶片公司協助中芯，將「Ｎ＋１」技術突破瓶頸，帶挈中芯（００９８１

）股價一度高見２１元，半日升１２﹒８２％，報２０﹒８５元。至於華虹半導體（０１３４７

）揚８﹒６５％，報３０﹒１５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒４１％，報８４﹒８５

元。中興通訊（００７６３）副總裁李暉１１日接受內地媒體訪問表示，在５Ｇ無線基站、交換

機等設備的主控晶片上，中興自研的７納米晶片已實現市場商用，５納米還在實驗階段。中興通

訊升５﹒７１％，報２０元；

蘋果於本港時間周三凌晨將舉行發布會，手機設備股個別發展，舜宇（０２３８２）升１﹒

２７％，報１２７﹒４元；瑞聲（０２０１８）逆市跌０﹒５６％，報４４﹒４元；丘鈦科技（

０１４７８）升２﹒５５％，報９﹒６６元；高偉電子（０１４１５）跌２﹒３％，報５﹒５３

元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒５６％，報４２﹒４元。

生物科技股造好，藍籌藥明生物（０２２６９）與德琪醫藥合作推進腫瘤新藥研發，半日升

５﹒７３％，報２１４﹒２元。康方生物（０９９２６）新藥獲納入「突破性治療藥物品種」，

升７﹒３８％，報２９﹒１元；信達生物（０１８０１）有創新藥獲批准上市，股價升８﹒６４

％，報６６元；百濟新州（０６１６０）創新高，升３﹒６２％，報１８９元；康龍化成（０３

７５９）飆７﹒４６％，報１０８元。



＊李偉傑：睇好內需股表現，首推李寧＊



港股今早表現理想，重上２４６００點位置，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉

傑向《經濟通通訊社》表示，大市受惠習近平南巡的消息與Ａ場表現理想利好而揚升，短線以五

十天線和百天線約２４６００點位置為大市反彈目標。但他指大市重回該位時能否企穩，則需要

考驗大家的耐性。李偉傑認為，港股由９月尾近二萬三的低位至今已反彈近１５００點，相信是

時候休息一下，但他對大市走勢仍算樂觀，他指如美方未有推出震撼市場的新消息，恆指則有機

會重上二萬五關。

而李偉傑亦對內需股感樂觀，他認為雖然黃金周已完結，但市場仍憧憬「內循環」與「十四

五」規劃出台對該板的支持。他特別看好體品股與食品股，首推李寧（０２３３１），建議可於

十天線位置約２７元水平吸納，目標價上望４２元。

而市場續憧憬蘋果公司推出新手機，李偉傑指，該板已有一定炒作，潛在升幅較小，因此現

時不建議追入，他亦建議現時仍持有瑞聲（０２０１８）投資者，可待該股升至４９至５０元位

置時沽出。（ｃａ、ｊｃ）

