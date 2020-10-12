  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》美國出招無礙螞蟻上市

　　《娥姐錦囊》當阿里巴巴（０９９８８）旗下金融科技公司螞蟻集團滬港上市工作進行得如
火如荼之際，美國方面卻接連傳來不利消息，不排除在極端情況下，美方可能限制美資參與螞蟻
股份認購，但投資者對螞蟻首掛寄望殷切，相信３５０億美元的ＩＰＯ，招股反應不會太差。
　　美國共和黨參議員魯比奧上周五（９日）呼籲美國政府考慮採取措施，以推遲螞蟻集團在中
港進行ＩＰＯ。此前，一個名為美國當前危機委員會（ＣＰＤＣ）的組織發公開信，指控螞蟻涉
及多項未揭露的重大風險，而美國總統特朗普又揚言要研究限制螞蟻及騰訊旗下支付平台。由於
大選在即，特朗普可能再出奇招，以嚴厲手段打擊中資企業，甚至祭出限制性措施。螞蟻現時海
外業務佔比不多，不排除美方會限制美資認購股份，但按道理，若說企業透明度不足，集團只要
增加披露，讓投資者自行衡量風險即可。
　　至於近日有指，螞蟻上市過程迅速又神秘，承銷工作罕有地分割予數家投行，沒有一家投行
掌整個上市詳情，估計可能有些資料螞蟻不欲與太多人分享，又或者部分投行屬美資行，而中美
關係日趨緊張，集團想保守商業秘密有關。此前有投行為了參與螞蟻上市而被逼退出另一家科企
的上市工作，所謂「客大欺店」，此先例一開，日後或有其他大型企業，也會要求投行作出類似
抉擇。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向12/10/2020
新能源汽車再迎新風口！恒大汽車料成最大獲益者
財經熱話09/10/2020
《股市一周》港股重上兩萬四關累升660點　科指跑贏周漲近6%
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Dickson推介】尚珩2座高層A室
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Peggy推介】海傲灣兩房單位
中國故事09/10/2020
《神州經脈》9月財新服務業PMI三個月高　長假後復市股匯齊飆
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Jason推介】將軍澳Capri獨立洋房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>