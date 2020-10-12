《娥姐錦囊－張賽娥》美國出招無礙螞蟻上市

《娥姐錦囊》當阿里巴巴（０９９８８）旗下金融科技公司螞蟻集團滬港上市工作進行得如

火如荼之際，美國方面卻接連傳來不利消息，不排除在極端情況下，美方可能限制美資參與螞蟻

股份認購，但投資者對螞蟻首掛寄望殷切，相信３５０億美元的ＩＰＯ，招股反應不會太差。

美國共和黨參議員魯比奧上周五（９日）呼籲美國政府考慮採取措施，以推遲螞蟻集團在中

港進行ＩＰＯ。此前，一個名為美國當前危機委員會（ＣＰＤＣ）的組織發公開信，指控螞蟻涉

及多項未揭露的重大風險，而美國總統特朗普又揚言要研究限制螞蟻及騰訊旗下支付平台。由於

大選在即，特朗普可能再出奇招，以嚴厲手段打擊中資企業，甚至祭出限制性措施。螞蟻現時海

外業務佔比不多，不排除美方會限制美資認購股份，但按道理，若說企業透明度不足，集團只要

增加披露，讓投資者自行衡量風險即可。

至於近日有指，螞蟻上市過程迅速又神秘，承銷工作罕有地分割予數家投行，沒有一家投行

掌整個上市詳情，估計可能有些資料螞蟻不欲與太多人分享，又或者部分投行屬美資行，而中美

關係日趨緊張，集團想保守商業秘密有關。此前有投行為了參與螞蟻上市而被逼退出另一家科企

的上市工作，所謂「客大欺店」，此先例一開，日後或有其他大型企業，也會要求投行作出類似

抉擇。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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