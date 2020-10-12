《美元走勢－羅明立》短線英鎊有可能反復向上

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０５﹒６６ １０５﹒４３ １０５﹒５４
歐元╱美元 １﹒１８２７ １﹒１８０６ １﹒１８１６
英鎊╱美元 １﹒３０５９ １﹒３０２０ １﹒３０２９
美元╱瑞郎 ０﹒９１１２ ０﹒９０９８ ０﹒９１０９
美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》過去的周末，美國總統特朗普政府又提出另一１﹒８萬億美元的救經濟方案建
議，不過遭到國會眾議院議長佩洛西否決，分析師估計紓困方案需要於大選後才有望落實。但同
時，拜登勝出總統選舉的預期上升，市場估計到時會有更大規模的刺激經濟方案，將對美元造成
壓力，美匯指數跌至９３以下，初步支持９２﹒７０。
英國財政大臣辛偉誠宣布，推出新一輪保就業計劃，協助企業及民眾應對新冠肺炎疫情的挑
戰。另外，英國首相約翰遜稱英國與歐盟未來幾日需要密集談判，而本周四（１５日）是英國定
下與歐盟就脫歐談判的最後限期，消息指，歐盟的脫歐談判代表巴尼耶到了倫敦展開了１２小時
談判，不過雙方仍未達成共識，但有可能會先達成一個「微協議」，再進一步商討分歧部分，消
息帶動英鎊升至１﹒３０５０，料短線英鎊有可能反復向上，挑戰１﹒３１５０╱１﹒３２００
。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０２０ １﹒３１５０ １﹒２９７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei