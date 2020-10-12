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即市新聞

12/10/2020 16:16

《美元走勢－羅明立》短線英鎊有可能反復向上

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６６　　　１０５﹒４３　　　１０５﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２７　　　１﹒１８０６　　　１﹒１８１６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０５９　　　１﹒３０２０　　　１﹒３０２９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１２　　　０﹒９０９８　　　０﹒９１０９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》過去的周末，美國總統特朗普政府又提出另一１﹒８萬億美元的救經濟方案建
議，不過遭到國會眾議院議長佩洛西否決，分析師估計紓困方案需要於大選後才有望落實。但同
時，拜登勝出總統選舉的預期上升，市場估計到時會有更大規模的刺激經濟方案，將對美元造成
壓力，美匯指數跌至９３以下，初步支持９２﹒７０。
　　英國財政大臣辛偉誠宣布，推出新一輪保就業計劃，協助企業及民眾應對新冠肺炎疫情的挑
戰。另外，英國首相約翰遜稱英國與歐盟未來幾日需要密集談判，而本周四（１５日）是英國定
下與歐盟就脫歐談判的最後限期，消息指，歐盟的脫歐談判代表巴尼耶到了倫敦展開了１２小時
談判，不過雙方仍未達成共識，但有可能會先達成一個「微協議」，再進一步商討分歧部分，消
息帶動英鎊升至１﹒３０５０，料短線英鎊有可能反復向上，挑戰１﹒３１５０╱１﹒３２００

　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９００　　　１﹒１７６５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒３１５０　　　１﹒２９７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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