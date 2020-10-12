《美元走勢－羅明立》短線英鎊有可能反復向上

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒６６ １０５﹒４３ １０５﹒５４

歐元╱美元 １﹒１８２７ １﹒１８０６ １﹒１８１６

英鎊╱美元 １﹒３０５９ １﹒３０２０ １﹒３０２９

美元╱瑞郎 ０﹒９１１２ ０﹒９０９８ ０﹒９１０９

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》過去的周末，美國總統特朗普政府又提出另一１﹒８萬億美元的救經濟方案建

議，不過遭到國會眾議院議長佩洛西否決，分析師估計紓困方案需要於大選後才有望落實。但同

時，拜登勝出總統選舉的預期上升，市場估計到時會有更大規模的刺激經濟方案，將對美元造成

壓力，美匯指數跌至９３以下，初步支持９２﹒７０。

英國財政大臣辛偉誠宣布，推出新一輪保就業計劃，協助企業及民眾應對新冠肺炎疫情的挑

戰。另外，英國首相約翰遜稱英國與歐盟未來幾日需要密集談判，而本周四（１５日）是英國定

下與歐盟就脫歐談判的最後限期，消息指，歐盟的脫歐談判代表巴尼耶到了倫敦展開了１２小時

談判，不過雙方仍未達成共識，但有可能會先達成一個「微協議」，再進一步商討分歧部分，消

息帶動英鎊升至１﹒３０５０，料短線英鎊有可能反復向上，挑戰１﹒３１５０╱１﹒３２００

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０２０ １﹒３１５０ １﹒２９７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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