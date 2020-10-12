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12/10/2020 08:42

《本港樓市》「柏傲莊Ｉ」現參觀人龍，兩天勁收７千票

　　疫情反覆仍無阻買家入市熱情，新世界發展（０００１７）於沙田大圍站上蓋「柏傲莊Ｉ」
周末開放示範單位，逼爆售樓處，最長輪候時間達８小時，兩日勁收７０００票，料為本年首２
天收票王，發展商周內加價加推。《香港經濟日報》

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