《本港樓市》「柏傲莊Ｉ」現參觀人龍，兩天勁收７千票

疫情反覆仍無阻買家入市熱情，新世界發展（０００１７）於沙田大圍站上蓋「柏傲莊Ｉ」

周末開放示範單位，逼爆售樓處，最長輪候時間達８小時，兩日勁收７０００票，料為本年首２

天收票王，發展商周內加價加推。《香港經濟日報》

