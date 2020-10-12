《小傳日記》深圳搞先行，相關股醒神，又升幾百點，突破百天線！

《小傳日記》亞洲今日個「孖屐」走勢幾好，全因為靠神州同香江魚缸帶動，係「十四五」

前夕，國家就搞個深圳先行示範區改革方案，當中包括對科技、股市、樓市等作出不同指示。魚

缸聞到味就立即起飛，今日曾一度升超過６００百點，破埋５０天線（２４６０４點）同百天線

（２４６３９點），多隻內銀同新經濟股帶動氣氛，小米（０１８１０）更發力大升逾８巴仙，

做埋最佳藍戰士。最終恆指收報２４６４９點，升５３０點或逾２巴仙，主板成交１４０２﹒９

１億銀，大增近２２５巴仙。國企指數報９８７８點，升２６０點或近３巴仙。恆生科技指數報

７７４８點，升２４５點或逾３巴仙。

神州Ａ股氣勢如虹，上證綜指報３３５８點，升８６點或升近３巴仙；深證成份指數報１３

７０８點，升４１８點或升逾３巴仙；兩市成交９７１４億人仔，暴增近三成七，創１個月以來

成交新高。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）無升跌，報３１﹒４５銀；生發發（００３８８）揚

逾１巴仙，報３７６﹒８銀；ＱＱ（００７００）抽升逾３巴仙，報５５７銀；中移動（００９

４１）升近２巴仙，報５０﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高近１巴仙，報８０﹒３５銀。



＊深圳搞先行個股有運行，內房似有利股價齊起飛＊



神州今日推出一個《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，涉及

深圳２０２０年至２０２５年的規劃，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。講到咁實牙實

齒，相關概念股全部起分，深圳國際（００１５２）飆逾６巴仙，報１３﹒３銀；深圳控股（０

０６０４）漲逾８巴仙，報２﹒６銀，廣深鐵路（００５２５）跳高逾半成，報１﹒３６銀；中

國平安（０２３１８）飛起近２巴仙，報８２﹒２５銀。

由於計劃都有講到關於房地產點發展，例如推進二三產業混合用地、支持盤活利用存量工業

用地，內房股今日一齊起飛，中海外（００６８８）漲近２巴仙，報２０﹒２５銀；華潤置地（

０１１０９）漲近３巴仙，報３７﹒１５銀；碧桂園（０２００７）升近１巴仙，報１０﹒０４

銀；萬科企業（０２２０２）升逾半巴仙，報２４銀；雅居樂（０３３８３）漲逾半巴仙，報１

０﹒９８銀。



＊樓盤銷情勁地產佬光榮，料中行叻醒內銀佬齊勁＊



新世界發展喺大圍站上蓋嘅「柏傲莊Ｉ」示範單位喺星期六開放，售樓處逼爆！兩日勁收成

七千票，估計會做今年頭２日嘅收票王，地產佬齊齊飛高。新世界發展（０００１７）抽高逾１

巴仙，報３８﹒６銀；九置（０１９９７）起飛逾１巴仙，報３０﹒８銀；恆基地產（０００１

２）起哄近２巴仙，報２９﹒４銀；太古Ａ（０００１９）起飛逾１巴仙，報３８﹒２銀。

深圳支持開展數字人仔測試！而且大行花旗估中資行第三季業績會比預期叻醒，令到內銀佬

彈上！工行（０１３９８）起哄近６巴仙，報４﹒２４銀；建行（００９３９）起飛近６巴仙，

報５﹒３銀；中信銀行（００９９８）起哄近５巴仙，報３﹒１１銀；中銀（０３９８８）抽高

逾４巴仙，報２﹒４９銀；招銀（０３９６８）起飛近４巴仙，報３８﹒６銀。



＊摩通有吹奏紙佬兩邊走，虧損有望縮賭佬仍要仆＊



摩通睇好紙佬理文造紙（０２３１４）同玖龍紙業（０２６８９），齊升兩間公司嘅目標價

，紙佬個別發展！理文造紙（０２３１４）就威威走高近５巴仙，報５﹒９９銀；晨鳴紙業（０

１８１２）起哄近１巴仙，報３﹒４７銀，不過玖龍紙業（０２６８９）就要下滑逾半巴仙，報

９﹒９２銀。

花旗估馬交賭業第三季度虧損將會比上一季收窄，但賭佬仍然唔精神普遍走落！美高梅（０

２２８２）走低逾半巴仙，報９﹒３６銀；藍戰士銀娛（０００２７）下滑逾半巴仙，報５１﹒

９銀；而金沙（０１９２８）就無升跌，報２８﹒３５銀，澳博（００８８０）就可以抽高近１

巴仙，報８﹒７２銀。請請！



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