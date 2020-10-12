【施政報告押後】學者：未恢復通關經濟難恢復，派錢無助推動經濟

《經濟通通訊社記者金雪凝１２日報道》特首林鄭月娥原定於本周三（１４日）發表任內第

四份《施政報告》，不過因應當日深圳將舉行「深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會」，國家主

席習近平亦會南下發表重要講話，林鄭指她將出席有關活動，而部分《施政報告》政策亦需尋求

中央政府支持，因此《施政報告》將押後至１１月底前發表，她強調中央的支援政策措施，值得

港人「多等一會」。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港今年經濟急劇惡化，次季經濟按年收縮９％，政府預料

全年經濟將下跌６％至８％，外界關注《施政報告》會否提出經濟及救市措施，早前亦有不少政

黨提出相關意見，包括強積金改革，容許僱員領回最多一半的強積金、派發短期的失業援助金等

。有學者就認為，現時香港未恢復正常通關，任何的政策都難以對香港經濟起提振作用。



＊莊太量：香港未恢復通關，經濟難以恢復＊



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受本通訊社訪問時表示，香港政府因應

疫情爆發，實施出入境限制措施，導致內地訪港旅客大減，認為香港一日未恢復正常通關，都難

以恢復經濟，形容即使施政報告提出任何振興經濟的措施都是無用。他指，如果恢復關口正常運

作，政府不需要做任何行動或措施，經濟都會自動恢復。



＊強積金改革難解燃眉之急，不贊同設失業援助金＊



立法會議員謝偉俊早前指，期望政府會在新一份施政報告中，提出強積金改革，容許僱員領

回最多一半的強積金，以解市民燃眉之急。莊太量指出，強積金制度屬長期政策，市民大眾已適

應制度，而僱主亦已供款了一段時間，要更改制度並非一時三刻的事，當中經過的討論及諮詢或

需要數年時間，屆時疫情亦已消退，加上強積金改革並非刺激經濟措施。他亦不贊同設立失業援

助金，認為目前的綜援已經足夠，當經濟好轉時，失業援助金或難以推動市民就業。



＊派錢無助推動經濟，籲針對經營困難企業提供現金援助＊



對於有意見提倡政府再加碼，全民再派１萬元，以刺激經濟。莊太量認為，「派錢」僅能紓

緩市民壓力，但對推動經濟並無幫助，加上全民派錢花費達３００億元，政府難有足夠資金再派

錢。他指，政府可針對經營有困難，或者受防疫措施影響生計的公司去提供現金協助，要求相關

公司申請並提交財務文件等證明，政府經審批後向合資格企業發放現金援助，預料有關支出僅需

３０億元左右。他又提到，政府亦可派發消費券，將對市道有正面影響，但另一方面，消費券未

必能有效減輕市民租金等負擔。



＊料政府將著重於房屋方面政策＊



莊太量預期，新一份的《施政報告》未必會提出大量長期的計劃和措施，因為現時重開關口

日期未能確定，難以落實措施，估計今次施政報告中，林鄭月娥將會著重於香港內部可以做到的

政策，例如房屋方面，包括加快土地和房屋的供應，但要提出促進經濟的措施，相信就有一定難

度。



＊香港下半年經濟將見改善並反彈＊



對於香港經濟，莊太量表示，本港大多行業都已恢復正常，金融服務業大多已數碼化，並已

開始見反彈，相信隨著中國經濟反彈，香港第三、四季經濟都會跟隨回升，預料第三季本港經濟

跌幅將收窄至按年下跌６％至７％，而第四季或會錄得零增長。至於全年經濟表現，他指，由於

首兩季經濟跌幅太大，全年經濟仍會出現負增長，估計將按年下跌約５％，但強調相對於其他的

經濟體，香港的表現並非特別惡劣。

