《金融創見－潘梓生》美國大選結果前瞻

《金融創見》美國在１１月３日即將舉行總統選舉，市場對於選舉結果當然沒有定案，但從

ＶＩＸ期貨可見，現時投資者對於選舉前後所帶來的市場風險相對抱有戒心，盛寶銀行大致為此

總結了幾個可能性，並因此作出了對不同資產價格可能出現的去向作出預測。

今次美國總統選舉與過去幾次稍有不同，我們認為總統選舉將有三個去向，拜登或特朗普在

無爭議下獲勝機會各為２５％，剩下一半的機率則是有爭議的投票結果。由於疫情關係，大量選

票將以郵遞寄出，這將導致兩方敗選候選人有機會為此作出上訴，令選舉結果延遲作實。

若拜登成功登上總統寶座，我們預期美國將取消早前的減稅計劃及徵收富人稅，同時會提出

振興能源及製造業計劃。另外，拜登當選有助緩解近期緊張的中美關係。就股市而言，我們認為

拜登當選將有助推升環保行業及基建行業股票估值，不過就大市而言，由於預期稅率提升，股票

指數或大市走勢將受到沽壓。外匯走勢方面，我們認為拜登當選不利於美元短期表現，但由於稅

收回升，政策將與西方國家較為契合，則長期有助穩定，美元避免更為弱勢。

相反，若特朗普成功當選美國總統，我們認為能源、基建，及本土行業等股價將會受到支持

，而大市方向對比其他兩個情景相對穩定。但由於特朗普將繼續現有政策框架，包括大幅舉債並

令美國國力可能走向衰落，將長遠打壓美元表現。

除以上兩個可能性外，較有可能令市場擔心的是大量郵寄選票會令市場風險大增，並為市場

帶來大幅波動。當選舉結果被各候選人質疑造假及其有效性，將令市場陷入不明朗狀態數周，並

為市場帶來明顯波動。大市有機會遭受大幅拋售，美元也將因避險情緒拉動而上升，也將為商品

市場及外匯市場帶來沽售的壓力。

總括而言，投資者現時對總統大選抱有戒心並非沒有道理，而當中因選舉上訴所衍生的市場

風險亦有機會被大眾忽視。《盛寶金融（香港）高級市場分析師 潘梓生》

