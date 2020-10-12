《保障全方位－左偉豪》靈活儲蓄保險，讓財務規劃更有彈性

《保障全方位》每個人生階段都有不同目標，我們可透過合適的理財產品為財富增值，以實

踐不同階段的人生大計。不過，我們的財務預算卻會經常會受到外在經濟環境而有所改變，幸而

近年市場上出現一些儲蓄保險，能幫助我們令財務預算更具彈性。這類計劃能提供較吸引的財富

增值機會，同時在提取收益及保費安排方面都有較高彈性及靈活度。

經濟環境多變，而且我們對理財目標的優先次序也可能隨時間或人生計劃而有所改變。市場

上有儲蓄保險能容許投保人申請行使彈性保費選項停繳日後保費，以減輕保費負擔，或將資金用

於更有急切需要的地方，同時已繳交之保費仍會在保單內繼續滾存，累積價值。

這類儲蓄保險亦提供具吸引力的內部回報率為財富增值，例如總現金價值在供款期完結後，

平均每１０年可以翻一倍，而總內部回報率由第１００個保單周年日起，每個保單年度完結時更

可超過７％。同時，這些計劃可以容許投保人在第２５個保單周年日起，在毋須進行退保的情況

下，鎖定保額增值紅利和終期紅利的最新現金價值。

保單持有人亦可以由第２５個保單周年日開始，將已獲得之紅利轉移至紅利鎖定戶口，令紅

利由非保證變為保證，減少紅利受經濟波動的影響而導致保單價值減少，但同時能夠在鎖定戶口

內繼續賺取利息。一旦投保人急需資金，亦能夠即時從紅利鎖定戶口提取紅利，靈活運用以應付

不同人生階段的財務需求。

一份靈活的儲蓄保障能幫助我們實現人生不同計劃，但保險產品推陳出新，我們在選擇儲蓄

產品前記得留意產品條款及特點，從中挑選出合適的計劃，為自己及家人帶來充裕保障，並爭取

財富增值的潛在機會。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

